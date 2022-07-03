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Korkunç olay! Rezidansın 29'uncu katından düşen bebek öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Korkunç olay! Rezidansın 29'uncu katından düşen bebek öldü

ABD’nin New York şehrinde bir apartmanın 29’uncu katındaki dairenin balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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ABD’nin New York şehrinde bir apartmanın 29’uncu katındaki dairenin balkonundan bir çocuk düştü. Yetkililer, 3 yaşındaki çocuğun 3’üncü kattaki bina iskelesinde yaralı şekilde bulunduğunu, daha sonra hastaneye sevk edilen çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

New York polisi, çocuğun düştüğü daire içerisindeki 2 kişi ile görüşüldüğünü, olay hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti

New York şehir yasalarına göre, 10 yaş altı çocukların bulunduğu dairelerde pencere koruyucusu taktırılması gerekiyor.

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