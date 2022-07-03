Bir dönem Türkiye'yi yöneten Ali Babacan'a nankörlük yapmışız!

Ali Babacan'ın "ben" diye başlayıp "ben" diye bitiren çıkışlarıyla "Her şeyi ben yaptım" imajı çiziyor... İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ali Babacan gerçeğini kendi Youtube kanalında ironili bir dille anlattı... İşte Hadi Özışık'ın Ali Babacan değerlendirmeleri...

Abone ol

Bu ülkeden bir Ala Babacan geçti arkadaşlar...

Türkiye öyle bir haldeydi ki öyle bir krizdeydi ki bir el geldi, Ali Babacan şöyle bir dokundu her şey dört dörtlük oldu.

Merkez Bankası'nın kasasını tıka basa doldurdu çünkü o zaman parmağını bir şaklatıyordu paralar akıyordu adeta...

60 milyar dolarlar, 100 milyar dolarlar yağıyordu...

Türkiye siyasi tarihinde ekonomiye bu kadar hakim, her şeyi bilen, dışişlerini bilen, bütün dünyaya sözünü geçiren böyle bir siyasetçi hiç gelmedi bugüne kadar Türk siyasi hayatına...

Ali Babacan böyle bir adamdı...

***

Buraya kadar söylediklerimin ironi olduğunu anlamışsınızdır diye umuyorum...

Peki gerçekte ne olmuştu?..

Gelin Ali Babacan'ı bir de ben anlatayım sizlere...