BIST 2.444
DOLAR 16,75
EURO 17,48
ALTIN 976,05
HABER /  POLİTİKA

Bir dönem Türkiye'yi yöneten Ali Babacan'a nankörlük yapmışız!

Ali Babacan'ın "ben" diye başlayıp "ben" diye bitiren çıkışlarıyla "Her şeyi ben yaptım" imajı çiziyor... İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ali Babacan gerçeğini kendi Youtube kanalında ironili bir dille anlattı... İşte Hadi Özışık'ın Ali Babacan değerlendirmeleri...

Abone ol

Bu ülkeden bir Ala Babacan geçti arkadaşlar...

Türkiye öyle bir haldeydi ki öyle bir krizdeydi ki bir el geldi, Ali Babacan şöyle bir dokundu her şey dört dörtlük oldu.

Merkez Bankası'nın kasasını tıka basa doldurdu çünkü o zaman parmağını bir şaklatıyordu paralar akıyordu adeta...

60 milyar dolarlar, 100 milyar dolarlar yağıyordu...

Türkiye siyasi tarihinde ekonomiye bu kadar hakim, her şeyi bilen, dışişlerini bilen, bütün dünyaya sözünü geçiren böyle bir siyasetçi hiç gelmedi bugüne kadar Türk siyasi hayatına...

Ali Babacan böyle bir adamdı...

***

Buraya kadar söylediklerimin ironi olduğunu anlamışsınızdır diye umuyorum...

Peki gerçekte ne olmuştu?..

Gelin Ali Babacan'ı bir de ben anlatayım sizlere...

ÖNCEKİ HABERLER
Disney artık kaybediyor Mickey Mouse artık kamu malı oluyor
Disney artık kaybediyor Mickey Mouse artık kamu malı oluyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan asgari ücret açıklaması: 90,6 milyardan feragat edildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan asgari ücret açıklaması: 90,6 milyardan feragat edildi
Rusya kabusa uyandı! Peş peşe patlamalar... Vali açıklama yaptı: Ölü ve yaralılar var
Rusya kabusa uyandı! Peş peşe patlamalar... Vali açıklama yaptı: Ölü ve yaralılar var
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kurban uyarıları! Denetimler başladı
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kurban uyarıları! Denetimler başladı
Mahmut Özer açıkladı: 895 bin öğretmen katıldı
Mahmut Özer açıkladı: 895 bin öğretmen katıldı
Bebeğini vegan besleyerek ölümüne sebep olan anne suçlu bulundu
Bebeğini vegan besleyerek ölümüne sebep olan anne suçlu bulundu
LD sigara fiyatı kaç para oldu zam geldi yeni sigara fiyatları listesi
LD sigara fiyatı kaç para oldu zam geldi yeni sigara fiyatları listesi
Arjantin'de Ekonomi Bakanı Martin Guzman istifa etti
Arjantin'de Ekonomi Bakanı Martin Guzman istifa etti
Winston Dark Blue fiyatı kaç para oldu sigara zammı yeni fiyat
Winston Dark Blue fiyatı kaç para oldu sigara zammı yeni fiyat
Maymun çiçeği 3 haftada 3 kat arttı işte en çok görülen cinsiyet
Maymun çiçeği 3 haftada 3 kat arttı işte en çok görülen cinsiyet