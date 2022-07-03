BIST 2.444
DOLAR 16,75
EURO 17,48
ALTIN 976,05
HABER /  DÜNYA

Bebeğini vegan besleyerek ölümüne sebep olan anne suçlu bulundu

Bebeğini vegan besleyerek ölümüne sebep olan anne suçlu bulundu

Vegan beslenmeden dolayı 2019'da yaşamını yitiren 18 aylık Ezra O'Leary'nin vegan annesi suçlu bulundu.

Abone ol

2019 yılında sadece meyve, sebze ve anne sütü ile beslenerek kısa bir süre sonra hayatını kaybeden 18 aylık oğlu Ezra O'Leary'nin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan vegan anne Sheila O'Leary, birinci derece cinayetten suçlu bulundu.

Ezra O'Leary'nin yetersiz beslenme sonucu solunumu durdu ve hayatını kaybetti. Haberlere göre ailesi, O'Leary'yi sadece çiğ sebze, meyve ve anne sütü ile besliyordu.

Sheila'nın kocası Ryan da cinayetle suçlandı ve yargılama sonucunda benzer bir ceza almayı bekliyor.

Anne ve babanın her ikisi de daha önce 30 yıl hapis cezası teklif eden savunma anlaşmalarını geri çevirmişti ve yöneltilen suçlamaları reddettiler.

Haberlere göre, çiftin yetersiz beslenmeden kaynaklı, sarı tenli ve çürük dişleri olan iki büyük çocuğu daha var.

39 yaşındaki Sheila O'Leary, bir hafta süren duruşmanın ardından Cape Coral, Florida'da görülen mahkemede jüri tarafından suçlu bulundu.

Anne, 25 Temmuz'da hüküm giyecek.

abd
ÖNCEKİ HABERLER
Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'yi öldüren kurşun ABD'ye yollanacak
Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'yi öldüren kurşun ABD'ye yollanacak
Altılı masa iletişim kriziyle karşı karşıya! Bugün kritik konu için toplanıyorlar
Altılı masa iletişim kriziyle karşı karşıya! Bugün kritik konu için toplanıyorlar
ABD'de okul saldırısına geç müdahale eden polis şefi istifa etti
ABD'de okul saldırısına geç müdahale eden polis şefi istifa etti
'Geçinemiyorum' diyen AK Partili Zülfü Demirbağ'a sert çıkıt: Git daha çok para kazanacak iş bul
'Geçinemiyorum' diyen AK Partili Zülfü Demirbağ'a sert çıkıt: Git daha çok para kazanacak iş bul
Alanya'da otomobil trafik ışıklarına çarptı! 1 kişi öldü, 3 kadın yaralandı
Alanya'da otomobil trafik ışıklarına çarptı! 1 kişi öldü, 3 kadın yaralandı
Binali Yıldırım: Bizim işimiz hizmet, gücümüz millettir
Binali Yıldırım: Bizim işimiz hizmet, gücümüz millettir
İsveç'te PKK terör örgütü destekçileri eylem düzenledi
İsveç'te PKK terör örgütü destekçileri eylem düzenledi
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
Bitcoin'deki tarihi düşüşün 5 sebebini uzmanlar açıkladı
Bitcoin'deki tarihi düşüşün 5 sebebini uzmanlar açıkladı
Türkiye'den yeni hamle! Türkmen doğal gazı Türkiye'ye taşınıyor
Türkiye'den yeni hamle! Türkmen doğal gazı Türkiye'ye taşınıyor