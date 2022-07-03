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Sırbistan'dan dikkat çekici adım: Gençler askerliğe çağrıldı

Sırbistan'dan dikkat çekici adım: Gençler askerliğe çağrıldı

SIRBİSTAN Savunma Bakanlığı, ülkedeki 19-30 yaş arasındaki gençleri gönüllü askerlik yapmaya çağırdı.

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Sırbistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki 19-30 yaş arasındaki gençlerin gönüllü olarak 6 ay süreli askerlik hizmeti yapmaya davet edildiği duyuruldu.

Açıklamada, gönüllü askerlik görevini yerine getirmek isteyenlerin askeri alana gidiş dönüş biletlerinin karşılanacağı, hizmet süresi boyunca sağlık sigortalarının ödeneceği ve aylık 323 euro ödenek verileceği ifade edildi.

Bakanlık ayrıca, 6 aylık gönüllü askerlik hizmetini başarılı olarak tamamlayanlara, Sırbistan Ordusu'nda profesyonel olarak görev hakkı verileceğini duyurdu.

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