DGS saat kaçta bitecek DGS sınavı kaç dakika sürüyor?

2 yıllık önlisans programından 4 yıllık üniversiteye geçmek için girilen DGS sınavı bugün yani 3 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek. DGS sınavı saat 10.15’te başlayacak ve 12.30'da sona erecek. DGS sınavında 60 matematik ve 60 Türkçe olmak üzere toplam 120 soru sorulacak. DGS sonuçları 12 Ağustos'ta açıklanacak.

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Binlerce öğrencinin 4 yıllık üniversite geçmek için gireceği DGS sınavı bugün gerçekleştirilecek. DGS sınavı saat 10.15’te başlayacak ve 12.30'da sona erecek. DGS sınavında 60 matematik ve 60 Türkçe olmak üzere toplam 120 soru sorulacak. DGS sonuçları 12 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS ne zaman saat kaçta başlayacak: Dikey Geçiş Sınavı 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. DGS giriş belgesi https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınabiliyor. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. Sınav saat 12:30’da sona erecek. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

DGS giriş belgesi alma: 3 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmışt

2022 DGS ne zaman: 2022 DGS 3 Temmuz pazar günü gerçekleşecek. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak.

2022-DGS sonuçları sadece 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır.

DGS sınavında neler sorulacak: Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akılyürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

DGS günü açık olacak nüfüs müdürlükleri: 3 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 2 Temmuz 2022 Cumartesi günü ve 3 Temmuz 2022 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.