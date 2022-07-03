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Türkiye'nin milyon dolarlık işadamı sokakta yaşıyor! Üstü başı yırtık evi bile yok!

Türkiye'nin milyon dolarlık işadamı sokakta yaşıyor! Üstü başı yırtık evi bile yok!

EROL Evcil başta olmak üzere yüzlerce kişinin devleti milyarlarca lira zarara uğratmak için kurdukları 3 ayrı çete 'Demir Yumruk' operasyonuyla gözaltına alındı. Demir Yumruk'ta 'deli' oyunu polisi bile şoke etti. Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen milyon dolarlık şirket patronu, kir pas içinde, sokakta yaşıyordu. Gerçek bambaşka çıktı.

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Demir-Çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden 105 milyarlık sahte fatura ile devleti 25 milyar lira zarara uğratan 3 farklı suç grubuna yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıkıyor. Erol Evcil'in çetenin birinin liderliğini yaptığı Demir Yumruk soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde onlarca içi boşaltılmış, batık duruma getirilmiş şirket bulundu.

Kağıt üzerinde milyon dolarlık şirketi var
Hürriyet'in haberine göre, Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, kâğıt üzerinde milyon dolarlık şirket sahibi İbrahim D.’yi yakalamak için gittikleri Adana’da şoka uğradı. Yırtık elbiseler, kir pas içinde, dişleri dökülmüş ve sokakta yaşayan İbrahim D.’nin “milyon dolarlık” şirket sahibi olabileceğine ekipler önce inanamadı. Ancak hakkında gözaltı kararı vardı ve İbrahim D. yakalanarak emniyete getirildi.

Evsiz adamın şirketi 4 ayda 210 milyon liralık fatura kesmiş!
Hücreye konulan ‘evsiz’ İbrahim D. ile ilgili gerçek de burada ortaya çıktı. İbrahim D.’nin akıl sağlığı yerinde değildi, üzerine şirket kurulmuştu. Bu şirket üzerinden ise 4 ayda 210 milyon liralık işlem yapılmıştı, naylon faturalar düzenlenmişti. Akli dengesi yerinde olmayan İbrahim D. üzerinden milyon liralık vurgun yapılmıştı.

Hücrede pişirip yemek için yılan aradı!
İbrahim D., konulduğu hücrede tuhaf davranışlarıyla da dikkat çekiyordu. Kaldığı tek kişilik hücrede yılan arayan İbrahim D.’nin kendisine yöneltilen “Ne yapıyorsun” sorusuna ise “Yılan var, onu arıyorum. Yakalayıp, pişirip yiyeceğim, yolumu bulacağım” diyerek tuhaf cevaplar verdiği öğrenildi.

Üstü başı kir içinde, sokakta yaşarken bulundu
Polislerin yırtık elbiselerle, üstü başı kir içinde sokakta yaşarken bulduğu İbrahim D.’nin, cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için detaylı sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.

Geçmişinde suç makinası çıktı
İbrahim D. hakkında, daha önceki yıllarda uyuşturucu bulundurma, kasten yaralama, kötü muamele, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma gibi suçlarda işlem yapıldığı ve sabıkası bulunduğu belirlendi.

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