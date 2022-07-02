Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne Avrupa Birliği grubu için katılan Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Anastasiadis zirve sırasında Erdoğan'a Paris'te buluşma teklif etti. Başkan Erdoğan'ın cevabı ise Rum lideri köşeye sıkıştırdı.

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Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin yankıları sürüyor. Rum lider Anastasiadis, zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 2 kez yan yana geldiklerini belirterek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

CNN Türk Lefkoşa Temsilcisi Ömer Bilge CNN Türk canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bilge'nin değerlendirmeleri şöyle;

Madrid'deki zirvede Avrupa Birliği heyeti içinde yer alan Rum lider Nikos Anastasiadis zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın peşini bırakmadı ve sürekli takip etti, yan yana gelme girişimlerinde bulundu. Hatta yemek öncesinde tesadüfen yan yana gelmesini kendi sosyal medya hesabından yayınladı.

Anastasıadıs'e soru: Erdoğan ile ne görüştünüz?

"İşte bakın Erdoğan ile yan yana geldim" diye ilan etti. Tabi Ada'ya dönünce de buradaki gazeteciler sordular: Erdoğan ile ne görüştünüz?

Anastasiadis de cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 2 defa yan yana geldiğini söyledi. Birincisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u elinden tutarak getirdiğini ve ayak üstü konuştuğunu, ikinci görüşmenin ise yemeğe başlarken yine yan yana olduğunu söyledi. Kendisine ön ayak olan Macron olduğundan dolayı Paris'te buluşma teklifi bulunduğunu söyledi.

Erdoğan'dan yanıt: KKTC'ye gel orada görüşürüz

Gazetecilerin, 'Sayın Erdoğan ne cevap verdi?' sorusuna ise Anastasiadis, Erdoğan'ın 'KKTC'ye gel orada görüşürüz' cevabını verdiğini söyledi. Kendisinin ise bunun imkansız olduğunu söyledi ve konuyu kapatmaya çalıştı.

Rum siyasetçilerin tümü müzakere tarihinde ya da Kıbrıs sorunu tarihi boyunca Kıbrıslı Türkleri ve KKTC'yi yok sayarak Türkiye ile doğrudan görüşme talebinde bulunuyor. Anastasiadis bunun için zaten böyle bir teklifte bulundu. Geçmişte de Anastasiadis'in Türkiye ile doğrudan görüşmek için benzer teklifleri olmuştu ve sürekli aynı yanıtı almıştı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ya da daha önceki Kıbrıs Türklerinin liderleriyle görüşme talebine 'Kıbrıs'ta olabilir. Onun dışında tanımadığımız bir Rum yönetimiyle görüşmeyiz' cevabını almıştı. Tabi Rum lider kendi ağzında da itiraf etmiş oldu. "Evet. Ben Erdoğan'dan yine böyle bir cevap aldım."