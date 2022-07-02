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Fenerbahçe'de Mert Hakan şoku! Avusturya kampından ayrıldı

Fenerbahçe'de Mert Hakan şoku! Avusturya kampından ayrıldı

Fenerbahçe'de adalesinde ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş, MR çektirmek ve tedavisini sürdürmek üzere Graz’dan ayrılarak İstanbul'a döndü.

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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertlilerin Graz'da gerçekleştirdiği kamptan ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun adalesinde ağrı hissettiği için İstanbul'a döndüğü belirtildi.

İstanbul'da MR'ı çekilecek oyuncunun tedavisine başlanacak.

Mert Hakan, Partizan müsabakasında kadroda yer almayacak.

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