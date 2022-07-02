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Fenerbahçe'de Mert Hakan şoku! Avusturya kampından ayrıldı
Fenerbahçe'de adalesinde ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş, MR çektirmek ve tedavisini sürdürmek üzere Graz’dan ayrılarak İstanbul'a döndü.Abone ol
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertlilerin Graz'da gerçekleştirdiği kamptan ayrıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun adalesinde ağrı hissettiği için İstanbul'a döndüğü belirtildi.
İstanbul'da MR'ı çekilecek oyuncunun tedavisine başlanacak.
Mert Hakan, Partizan müsabakasında kadroda yer almayacak.