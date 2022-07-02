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Kahramanmaraş’ta 16 yaşındaki çocuk ekmek almaya giderken kanlar içinde kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş’ta 16 yaşındaki çocuk ekmek almaya giderken kanlar içinde kaldı

 KAHRAMANMARAŞ’ta 16 yaşındaki bir çocuk, ekmek almaya giderken kazara iki bacağından vuruldu.

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 İddialara göre, kız erkek karışık bir grubun sokakta kavga ederken kullandığı silahtan çıkan saçmalar, ismi öğrenilemeyen ve o anda ekmek almaya giden 16 yaşındaki bir çocuğun iki bacağına isabet etti.

Silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Necip Fazıl Şehir Devlet Hastanesi Yörük Selim Ek Binasına götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın zanlıları polis ekiplerince aranıyor.

Çevre sakinlerinden edinilen bilgilere göre kavga ve yaralama olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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