Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Rekor kırıldı... Tüm zamanların en yüksek ihracatı gerçekleşti

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Haziran ayı dış ticaret ihracatında tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rekorunun kırıldığını duyurdu. Haziran ayında ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu. "Yılın ilk 6 ayında ülkemiz toplamda 126 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir" diye konuşan Muş, "Böylelikle 2022’nin ilk 6 ayının tamamında en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık ve 6’da 6 yaptık." ifadelerini kullandı.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, haziran ayında tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rekorunun kırıldığı müjdesini verirken; haziran ayında ihracatın geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar olduğunu açıkladı ve bu rakamın tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu belirtti.

Bakan Muş, Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı:

"Haziran ayı dış ticaret rakamlarımızı Erzurum'da açıkladık.

Haziran ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %18,5 artışla 23,4 milyar $ olmuştur.

Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır!

Hayırlı olsun."