BIST 2.444
DOLAR 16,75
EURO 17,48
ALTIN 976,05
HABER /  EKONOMİ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Rekor kırıldı... Tüm zamanların en yüksek ihracatı gerçekleşti

Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Rekor kırıldı... Tüm zamanların en yüksek ihracatı gerçekleşti

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Haziran ayı dış ticaret ihracatında tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rekorunun kırıldığını duyurdu. Haziran ayında ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu. "Yılın ilk 6 ayında ülkemiz toplamda 126 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir" diye konuşan Muş, "Böylelikle 2022’nin ilk 6 ayının tamamında en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık ve 6’da 6 yaptık." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, haziran ayında tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rekorunun kırıldığı müjdesini verirken; haziran ayında ihracatın geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar olduğunu açıkladı ve bu rakamın tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu belirtti.

Bakan Muş, Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı:

"Haziran ayı dış ticaret rakamlarımızı Erzurum'da açıkladık.

Haziran ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %18,5 artışla 23,4 milyar $ olmuştur.

Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır!

Hayırlı olsun."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Forbes dergisi listeyi yayınladı! Türkiye'nin en zengin 24 ismi belli oldu
Foto Galeri Forbes dergisi listeyi yayınladı! Türkiye'nin en zengin 24 ismi belli oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
2003'te Türkiye'den kaçırılan Kabe örtüsü geri alındı kapsamlı restorasyon sonrası sergiye açıldı
2003'te Türkiye'den kaçırılan Kabe örtüsü geri alındı kapsamlı restorasyon sonrası sergiye açıldı
Tunceli’de 2 sığınak içerisinde mühimmat ele geçirildi
Tunceli’de 2 sığınak içerisinde mühimmat ele geçirildi
İlkinde yüzde 7,5 zam! Memurun gözü haziran enflasyonunda
İlkinde yüzde 7,5 zam! Memurun gözü haziran enflasyonunda
İsrail'den Suriye’ye hava saldırısı düzenlendi: 2 sivil yaralandı
İsrail'den Suriye’ye hava saldırısı düzenlendi: 2 sivil yaralandı
Altın fiyatlarında korkutan 2023 tahmini yatırımcıdan dikkat çeken açıklama
Altın fiyatlarında korkutan 2023 tahmini yatırımcıdan dikkat çeken açıklama
Bakan Kirişçi detayları açıkladı! Ekilmeyen tarlayı devlet kiralayacak
Bakan Kirişçi detayları açıkladı! Ekilmeyen tarlayı devlet kiralayacak
Libya karıştı... Hafter'in meclisini ateşe verdiler! Ortalık savaş alanına döndü
Libya karıştı... Hafter'in meclisini ateşe verdiler! Ortalık savaş alanına döndü
Aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren güreş hocası hayatını kaybetti
Aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren güreş hocası hayatını kaybetti
Sudan'da darbe karşıtı gösterilere polisten sert müdahale: 1'i çocuk 9 kişi öldü
Sudan'da darbe karşıtı gösterilere polisten sert müdahale: 1'i çocuk 9 kişi öldü
Hindistan bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 20'ye yükseldi
Hindistan bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 20'ye yükseldi