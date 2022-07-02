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Aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren güreş hocası hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren güreş hocası hayatını kaybetti

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde belediyenin güreş takım hocası Muhammed Ali Sarıcalar, aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle duvara çarpıp durabilen sürücü Sarıcalar, hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Korkuteli Belediyesi spor kulübü güreş takımı hocası Muhammed Ali Sarıcalar (40), Edirne'de saat 22.45 sıralarında hareket halindeyken araç içinde kalp krizi geçirdi. Yolda duvara çarpan Sarıcalar, hemen Edirne Trakya üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Güreş hocası Sarıcalar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölüm haberini alan ve Kırkpınar güreşleri için Edirne'de olan Korkutelili güreş severler Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde toplandı. Sarıcaların cenazesi, bugün otopsinin ardından hava yolu ile Antalya'ya gönderilecek ve Pazar günü Korkuteli'nde defnedilecek.

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