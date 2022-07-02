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İsrail'den Suriye’ye hava saldırısı düzenlendi: 2 sivil yaralandı

İsrail'den Suriye’ye hava saldırısı düzenlendi: 2 sivil yaralandı

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin batısındaki Tartus iline hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü. Haberde, "saldırıda biri kadın 2 sivil yaralandı." ifadesi kullanıldı.

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Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail’in yerel saatle 06.30'da Akdeniz’den Lübnan’ın Trablus ilinin batısından Tartus’un güneyindeki Hamidiyye beldesinin çevresindeki tavuk çiftliklerini hedef aldığını öne sürdü.

Haberde, "saldırıda biri kadın 2 sivil yaralandı." ifadesi kullanıldı.

İsrailli yetkililer ise genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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