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Hindistan bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 20'ye yükseldi

Hindistan bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 20'ye yükseldi

HİNDİSTAN'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde 30 Haziran'da meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye çıktı.

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Yetkililer, eyaletin Noney semtindeki Tupul demir yolu inşaat alanındaki heyelan sonrası 40’tan fazla kişinin hala kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Eyalette şimdiye kadar 20 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

18 kişi kurtarıldı

AA muhabirine açıklama yapan üst düzey bir yetkili, 18 kişinin kurtarıldığını belirterek, bölgedeki zeminin gevşek olması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında temkinli davranıldığını söyledi.

Öte yandan özellikle Assam eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 173’e çıktığı bildirildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından, Singh ile görüşmesinde, bölgedeki durumu değerlendirdiklerini belirterek, felaketten etkilenenler için dua ettiğini söylemişti.

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