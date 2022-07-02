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Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti belli oldu! 1 Temmuz'dan itibaren geçerli

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti belli oldu! 1 Temmuz'dan itibaren geçerli

 Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 1 Temmuz'dan itibaren 750 TL'ye yükseltildi.

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Bankalararası Kart Merkezi (BKM) açıklamasına göre, artık temassız ödemeler 750 TL'ye kadar şifresiz, bu tutar üzerindeki işlemler ise temassız ve şifreli olarak yapılabiliyor. Bu sayede kullanıcılar artık daha yüksek tutarlı ödemeleri de çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Temassız ödemeler hızlı ve güvenli olmasının yanı sıra hijyenik bir ödeme deneyimini de beraberinde getiriyor.

BKM verilerine göre, cüzdanlardaki her 5 kredi kartından 4’ü temassız özelliği taşıyor. Bu verinin alışverişlere de yansıdığı gözlemleniyor. Buna göre yüz yüze yapılan her 10 kredi kartı işleminden yaklaşık 7'si temassız olarak gerçekleşiyor.

Ayrıca Mayıs 2022 verilerine göre her 5 iş yerinin 4'ünde temassız ödeme kabul edilebiliyor.

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