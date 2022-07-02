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Halk Ekmek fiyatına zam gelecek mi? Ekrem İmamoğlu açıkladı

Halk Ekmek fiyatına zam gelecek mi? Ekrem İmamoğlu açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da simit fiyatının 5 TL olmasına dikkat çekerek, "İBB, artan maliyetlere rağmen 250 gr Halk Ekmeği bir süre daha İstanbullulara 2 TL’den sunacak" dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla simit fiyatının 5 TL olduğuna dikkat çekerken İBB’nin artan maliyetlerine rağmen Halk Ekmek fiyatında bir değişiklik olmayacağını ifade etti.

İmamoğlu, Halk Ekmek fiyatının 2 Türk Lirası’ndan satılmaya devam edeceğini duyurdu.

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