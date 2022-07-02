Halk Ekmek fiyatına zam gelecek mi? Ekrem İmamoğlu açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da simit fiyatının 5 TL olmasına dikkat çekerek, "İBB, artan maliyetlere rağmen 250 gr Halk Ekmeği bir süre daha İstanbullulara 2 TL’den sunacak" dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla simit fiyatının 5 TL olduğuna dikkat çekerken İBB’nin artan maliyetlerine rağmen Halk Ekmek fiyatında bir değişiklik olmayacağını ifade etti.

İmamoğlu, Halk Ekmek fiyatının 2 Türk Lirası’ndan satılmaya devam edeceğini duyurdu.