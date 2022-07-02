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Kartal'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak takla attı: 1'i ağır 2 yaralı

Kartal'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak takla attı: 1'i ağır 2 yaralı

Kartal sahil yolunda aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce refüje sonra 2 ağaca çarparak takla attı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

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Kaza, İstanbul Kartal Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hüsniye Tuna Göçer'in kullandığı 45 Y 8777 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjde bulunan ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağaçları yerinden söken otomobil takla attı. Kazada, sürücü Göcer hafif şekilde yaralanırken, yolcu Umut D. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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