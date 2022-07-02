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Meteoroloji'den Samsun’a fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat!

Meteoroloji'den Samsun’a fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat!

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmede Samsun’un iç kesimlerinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yapıldı. İl genelinde çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

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Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden Samsun’un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. 2 Temmuz Cumartesi günü saat 09.00 ve 20.00 aralığında yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli olunması vurgulandı.

Oluşması muhtemel riskler arasında çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olaylar oluşabileceğinden tüm halkın tedbirli olması gerektiğinin altı çizildi.

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