BIST 2.444
DOLAR 16,75
EURO 17,46
ALTIN 973,09
HABER /  POLİTİKA

Bakan Soylu duyurdu: Diyarbakır'da iki aile daha çocuklarına kavuştu

Bakan Soylu duyurdu: Diyarbakır'da iki aile daha çocuklarına kavuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Anneleri'nden iki ailenin daha çocuklarına kavuştuğunu açıkladı. Soylu açıklamasında "Söke söke alıyoruz. Diyarbakır Anneleri'nden iki aile daha Jandarma ve Emniyet'imizin ortak çalışmasıyla, ısrarları ve inatlarının karşılığında çocuklarını, terör örgütünden söke söke aldılar. Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek" dedi.

Abone ol

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde;

PKK/KCK terör örgütünden kaçan (2) örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

2015 yılında terör örgütünün kırsal alanına katıldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Teslim olan örgüt mensuplarından A.T.'nin annesi 2020 yılından bu yana Diyarbakır Anneleri içinde yer alıyor.

M.A. isimli örgüt mensubunun annesi ise Mart ayından bu yana Diyarbakır HDP İl binası önünde bekleyişine devam ediyor.

Böylelikle Evlat Nöbetinde kavuşan aile sayısı 37’ye, 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı ise (53)'e yükseldi.

Bakan Soylu duyurdu
Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Söke söke alıyoruz. Diyarbakır Anneleri'nden iki aile dahaJandarma ve Emniyet'imizin ortak çalışmasıyla, ısrarları ve inatlarının karşılığında çocuklarını, terör örgütünden söke söke aldılar Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek." 

ÖNCEKİ HABERLER
Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Hepsini çözeceğiz
Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Hepsini çözeceğiz
İngiliz Kraliyet Ailesi tasarrufa gideceğini açıkladı
İngiliz Kraliyet Ailesi tasarrufa gideceğini açıkladı
İstanbul’da helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması
İstanbul’da helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması
Bakan Kirişci Düzce'de incelemelerde bulundu: “Maddi kayıplar yerine getirilecek”
Bakan Kirişci Düzce'de incelemelerde bulundu: “Maddi kayıplar yerine getirilecek”
Nureddin Nebati: Size ve Cumhurbaşkanımıza söz verdim, enflasyon düşecek
Nureddin Nebati: Size ve Cumhurbaşkanımıza söz verdim, enflasyon düşecek
Sokak ortasında genç kadını boğazından bıçaklamıştı: O cani tutuklandı
Sokak ortasında genç kadını boğazından bıçaklamıştı: O cani tutuklandı
Hulusi Akar: "Türkiye uluslararası alanda çok büyük sıçrama yaptı"
Hulusi Akar: "Türkiye uluslararası alanda çok büyük sıçrama yaptı"
CHP, Berat Albayrak'a tazminat ödeyecek! 128 milyar dolar iftirası tescillendi!
CHP, Berat Albayrak'a tazminat ödeyecek! 128 milyar dolar iftirası tescillendi!
Süper Lig'de fikstür çekiminin tarihi belli oldu
Süper Lig'de fikstür çekiminin tarihi belli oldu
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae sevinci: Jorge Jesus ve Ali Koç'a söz verdi!
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae sevinci: Jorge Jesus ve Ali Koç'a söz verdi!