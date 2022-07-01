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İngiliz Kraliyet Ailesi tasarrufa gideceğini açıkladı

İngiliz Kraliyet Ailesi tasarrufa gideceğini açıkladı

Pandemi sonrası tüm dünya ekonomik düzenlerini korumaya çalışırken İngiliz Kraliyet Ailesi'nin giderlerinin de yüzde 17 arttığı ve harcamalarda kısıtlamaya gidileceği belirtildi.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın etkisiyle birlikte tüm dünyada enflasyon arttı.

Enlasyon artışları sonucu ülkeler kemer sıkma politikalarına geçerken, bu durumdan nasibini İngiliz Kraliyet Ailesi de aldı.

Giderler yüzde 17 oranında arttı
Pandemi sonrası resmi görevlerine dönen ailenin geliri 14 milyon sterline ulaştı. Ancak giderleri yüzde 17 oranında arttı.

İngiliz kraliyet ailesinin mali işlerinden sorumlu olan Sir Michael Stevens'ın verdiği bilgiye göre, pandemi sonrası hayat normale dönmeye başladıkça kraliyet ailesinin gelirleri de eski haline dönmeye başladı.

Ama şu ana kadar gelirler, harcamaların gerisinde kaldı.

Bütçenin yüzde 41 restorasyona harcandı
Verilere göre geçen yıl gider 102.4 milyon sterlin oldu ve bunun yüzde 41'i ise Buckingham Sarayı'nda yapılan restorasyon çalışmaları için kullanıldı.

Cornwall'da düzenlenen G7 zirvesi için Kraliçe ve davetlilerine yaklaşık 32 bin sterlin harcama yapıldı. Prens William ile eşi Kate Middleton'ın bu yıl çıktığı Karayipler gezisi için de yaklaşık 223 bin sterlin harcandı.

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