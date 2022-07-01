BIST 2.444
DOLAR 16,76
EURO 17,43
ALTIN 969,51
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae sevinci: Jorge Jesus ve Ali Koç'a söz verdi!

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae sevinci: Jorge Jesus ve Ali Koç'a söz verdi!

Fenerbahçe takımından ayrılacağı konuşulan Kim Min-Jae, Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus ile yaptığı görüşme sonrası 1 yıl daha takımda kalacağına dair söz verdi. Sarı-lacivertlilerin, Güney Koreli savunmacısı 2022-2023 sezonunda da Fenerbahçe forması giyecek.

Abone ol

Avrupa devlerini peşine takan Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Kim Min-Jae, 1 yıl daha sarı-lacivertli formayı terletecek.

Jorge Jesus ve Ali Koç'a söz verdi
Sözcü'de yer alan habere göre, Takımdan ayrılması beklenen isimlerin başında gelen Min Jae Kim sonunda ikna oldu. Başkan Ali Koç ile teknik patron Jorge Jesus, görüştükleri Kim'den takımda kalması yönünde söz aldı.

Dünya Kupası'nda oynamak istiyor
24 yaşındaki stoper, 1 sene daha sarı-lacivertli formayı giyecek. Güney Koreli oyuncu, milli takımıyla kasım sonunda başlayacak Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Bu nedenle düzenli oynama ihtimalinin daha yüksek olduğu Fenerbahçe'de yola devam etmek cazip geliyor. Fenerbahçe yönetimi de Kim'i, mutlak şampiyonluk hedeflenen sezonda elde tutmanın memnuniyetini yaşıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Salah, Liverpool ile yeni sözleşme imzaladı, kulüp tarihine geçti
Salah, Liverpool ile yeni sözleşme imzaladı, kulüp tarihine geçti
ABD bir kez daha başarısız oldu! Rusya'ya gözdağı vereceklerdi...
ABD bir kez daha başarısız oldu! Rusya'ya gözdağı vereceklerdi...
Motorinden sonra benzin ve otogaza çok büyük indirim geliyor! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş ucuzlayacak
Motorinden sonra benzin ve otogaza çok büyük indirim geliyor! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş ucuzlayacak
Ankara'da selde boğulan 21 yaşındaki Busenur Doğanay'ın cenazesinde ortaya çıkan dram
Ankara'da selde boğulan 21 yaşındaki Busenur Doğanay'ın cenazesinde ortaya çıkan dram
Otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi AFAD kurtardı
Otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi AFAD kurtardı
Asgari ücret 1247 lira zamlandı! 1 Temmuz 2022 itibariyle brüt asgari ücret 6147 net 5500 lira
Asgari ücret 1247 lira zamlandı! 1 Temmuz 2022 itibariyle brüt asgari ücret 6147 net 5500 lira
Asgari ücret Temmuz 2022 zammı net brüt kaç lira belli oldu! Erdoğan açıkladı yüzde 30 zam
Asgari ücret Temmuz 2022 zammı net brüt kaç lira belli oldu! Erdoğan açıkladı yüzde 30 zam
Mehmet Yalçınkaya kızı Sude kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sude Yalçınkaya annesi kimdir?
Mehmet Yalçınkaya kızı Sude kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sude Yalçınkaya annesi kimdir?
Galatasaray'ın istediği Halil Akbunar'ın yeni takımı belli oldu!
Galatasaray'ın istediği Halil Akbunar'ın yeni takımı belli oldu!
Mehmet Yalçınkaya çocukları kaç tane kızı Sude ve oğulları Emre, Utkan kaç yaşında?
Mehmet Yalçınkaya çocukları kaç tane kızı Sude ve oğulları Emre, Utkan kaç yaşında?