Asgari ücret Temmuz 2022 zammı net brüt kaç lira belli oldu! Erdoğan açıkladı yüzde 30 zam

1 Temmuz 2022 itibariyle yeni asgari ücretin kaç lira olduğu belli oldu. Son dakika açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında yaptı. Yeni asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. 1 Temmuz 2022 itibariyle asgari ücret net 5500 lira oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıklarken ilk olarak yüzde 25 dedi, sonrasında uyarılar üzerine zammın yüzde 30 oranında olduğunu söyledi. Brüt asgari ücret ise 6 bin 471 lira oldu.

Abone ol

TÜRKİYE'de uzun yıllar sonra ilk kez asgari 1 yıl içinde ikinci kez zam yapıldı. Asgari Ücret Komisyonu 1 Temmuz 2022 itibariyle geçerli olacak asgari ücreti 3. toplantısında belirledi. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretliyi ilgilendiren yeni asgari ücretin açıklandığı basın toplantısı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden canlı yayınla aktarıldı.

Asgari ücret zam oranı kaç oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Temmuz itibariyle geçerli olan zammın oranını ilk başta yüzde 25 olarak duyurdu. Asgari ücretin net 5500 lira olduğunu belirten Erdoğan, sonrasında uyarılar üzerine zam oranının yüzde 25 değil yüzde 30 olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması şöyle:



*Temmuz ayından geçerli olarak yüzde 30 ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira olacaktır.

*İşçi başına devletimiz tarafından işverenlere 100 lira destek verilecektir.

*Asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulamasıyla kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır.

*Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak.

*Bu bir ara artıştır. Asıl tespiti yılbaşında yeniden gerçekleştireceğiz.

Asgari ücret brüt ne kadar oldu?

1 Temmuz 2022 itibariyle net asgari ücret 5.500 lira olurken brütü ise 6 bin 471 lira oldu.

Erdoğan asgari ücreti ilan ettiği toplantıda ekonomik sıkıntılara ilişkin de şunları söyledi:



-Küresel ekonomik dengeler sebebiyle yeni durumla karşı karşıya geldik. Kurdaki ve enflasyonundaki yükselişle sıkıntıyı yaşadık. Tüm dünyanın en öncelikli sorunu enflasyondur. Ekonomik işleyişe etkisi aynıdır. Yaklaşık 4 yıldır uyguladığımız ekonomik programla önceliğimiz insanların aşlarının huzurunun korunmasıdır. Ülkemizi terör örgütlerinin tasallutundan kurtarıp yatırım istihdam üretimle büyüme esasına dayalı ekonomi programı uyguluyoruz.

-Karadeniz'in kuzeyindeki savaşın başından beri barışa katkı vermeyi amaçladık. Tüm bunları yaparken vatandaşlarımızın günlük hayatlarında fahiş fiyat ve enflasyon sebebiyle yaşadıkları sıkıntıyı görmezden gelmedik.

-Ayrıca sosyal devlet programlarımızın hem kapsamını genişletip miktarını arttırarak kimseyi yanlız ve çaresiz bırakmadık. Dezavantajlıların üzerine titriyoruz. Çalışanları sadece enflasyona ezdirmemekle kalmayıp destekliyoruz. Hem asgari ücret, hem memur hem emekli maaşlarında ciddi artışlar yaptık. Emekçilerimizin ücretlerinde yüzde 50 tarihi artış yapmıştık. Yükün tamamını işverenin üstüne yıkmadık. Devlet olarak fedakarlıkta bulunarak asgari ücret kadarki vergiden sarfı nazar ettik.

-Kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde enflasyon farkı zaten yapılacak. Asgari ücrette de telafi gerekliliğini gördük. Talimatımızla komisyonu çağırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları öncesi komisyondan TİSK ve TÜRK İŞ Başkanları böyle konuştu:

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol:

-Samimiyetle bilinmesini isterim ki bütün imkanlarımızı zorladık. Asgari ücret bir başlangıç ücretidir. Belirlenen rakamların üzerine çıkma imkanı olanların çıkabilir. İki tarafın pazarlığı gözüyle bakmıyoruz. Bu birlikteliği anlatmanın kıymetli olduğunu söylemek istiyorum. Aralık ayında başlayan tüm çalışanların ücretlerinin asgari ücret kadar kısmından vergi alınmaması aynen devam ediyor olacak. Yeni asgari ücret hayırlı olsun.

Vedat Bilgin: Asgari ücretin vergi diliminin dışında olması yansıyacaktır Kamu çalışanları da 300-350 lira ek gelir elde edecektir. Çalışanları koruma yaklaşımı olarak değerlendirilmesinin altını çizerim

TÜRK-İŞ Başkanı Ergun Atalay:

-Biz taleplerimizi ilettik Sayın Cumhurbaşkanımız komisyonu topladınız. İnşallah toplum rahat eder biz de dua ederiz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:

Asgari ücret komisyonunu yeniden davet ettim, çalışmalar yapıldı. Çalışanlarımızı asgari ücrete karşı koruyacağız. Bugüne kadar koruduğumuz gibi koruyacak bir neticeye ulaştırdık, size arz ettik. Asgari ücretin bütün ücretlilerden vergi dışı bırakılması tüm çalışanlara yansıyacaktır. Tüm kamu çalışanları ortalama olarak 300-350 lira gelir elde edeceklerdir. Cumhurbaşkanımızın sosyal devlet ilkesi gereğince yansıması olarak değerlendirilmesi olarak altını çizmek isterim.

1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak! Resmi gazetede yayınlandı

Mevzuat gereği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. Yeni asgari ücret rakamının 1 Temmuz itibarıyla geçerli olabilmesi için yönetmelik değişikliğine gidildi ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte asgari ücretin yürürlüğe girme tarihiyle ilgili ifadeler, "Asgari ücret başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" şeklinde değiştirildi.

Asgari ücret 1 Ocak 2022'de kaç lira olmuştu?

Geçen yıl brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.