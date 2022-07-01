Yıllık enflasyon ne kadar TÜİK mi ENAG mı doğru rakamı veriyor AK Parti seçmeni bakın ne dedi?

Yıllık enflasyon TÜİK’e göre yüzde 73,5, ENAG’a göre yüzde 160,7. Peki doğru rakamı kim veriyor? Metropoll anketine göre yüzde 69 ENAG'ı haklı bulurken, AK Parti seçmeninin yüzde 45.8'inin ENAG'ı seçmesi dikkat çekti.

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Mayıs ayında enflasyon yüzde 2,98 artışla yıllık %73,50 oranında gerçekleşirken 5 aylık enflasyon yüzde 35,64 oldu.

Haziran ayı enflasyon rakamları 4 Temmuz pazartesi günü açıklanacak. Halkın en önemli sorunu haline gelen ekonomi ve hayat pahalılığı artık anketlerin en önemli konusu haline geldi.

TÜİK yıllık enflasyonu yüzde 73.5 olarak açıklarken ENAG yüzde 160.7 olduğunu savunuyor.

Resmi enflasyon rakamları ve sokakta hissedilen oranlar tartışma konusu oldu.

Metropoll araştırma enflasyona tartışmasına ilişkin çarpıcı anket sonuçlarını paylaştı.

ENAG açılımı

ENAG'ın açılımı " Enflasyon Araştırma Grubu" demektir.

ENAG nedir?

ENAG, Enflasyon Araştırma Grubu'nun kısaltılmış halidir. ENAG, çeşitli verileri göz önüne alarak bazı kalemlerde enflasyon araştırmaları yapan bir gruptur. Aylık ve yıllık ekonomik analizler yapan ve ürünlerdeki fiyat değişimlerini kayıt altına alan grup çeşitli projelere de sahip.

Ürünlerdeki fiyat değişimini sürekli takip edebilmek adına günlük enflasyon verilerini hesaplamayı da savunan grup, bu alanda da çalışmalar yürütüyor. Verilerini her ayın 3'ünde açıklayan ENAG'ın araştırma grup üyeleri arasında:

Prof. Dr. Veysel Ulusoy (Yönetici)

Serkan Gençer (Finansal Ekonomi, Doktor Adayı, Yürütücü)

Dr. Serhat Hasançebi (Uni. of Basque Country, Ekonomi)

Dr. Mustafa Demirok (Finansal Ekonomi)

Mehmet Çağdaş Işim (Finansal Analist)

Barış Kaan Basdil (ENAGrup Fransa Temsilcisi, Toulouse Üniversitesi)

Özenç Aslan (Güney Kaliforniya Üniversitesi - Ekonomi)

vb. gibi isimler yer almaktadır.