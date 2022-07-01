Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı yüzde 176 arttı

Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen yabancı turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 176 artarak 4 milyon 284 bin 513 olduğu bildirildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, dünyanın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden birisi olan Antalya'nın bu yılki turizm verilerinin yüzleri güldürmeye devam ettiği belirtildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre hava yoluyla kente gelen turist sayısında geçen yıla göre artış olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2022 yılının 1 Ocak-30 Haziran döneminde şehre hava yolu ile gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 176 artarak 4 milyon 284 bin 513 oldu. Bu yıl sadece haziran ayında 1 milyon 869 bin 206 turist kente geldi. 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde kenti en fazla 954 bin 998 ile Alman turistler ziyaret etti. Almanya'yı Rusya, İngiltere, Polonya ve Hollanda takip etti. Bu ülkelerin ardından kente hava yoluyla en çok turist gönderen diğer ülkeler ise Kazakistan, İsrail, Litvanya, Romanya ve İsveç oldu."