Adana'da petrol bulunan tarla! 1 milyar dolarlık petrol var tarlanın sahibi konuştu
ADANA Ceyhan ilçesinde bulunan ve değeri 1 milyar dolar olduğu açıklanan petrol sonrası bölge halkı sevinç yaşıyor. Tarla sahibi Orhan Bahur, 1998 yılında tarlada petrolün olduğununun anlaşıldığını daha sonra gelen firmaların kuyuyu tamamlayamadığını belirterek, "Şimdi ise Türkiye Petrolleri geldi ve suyu petrolden arındırdı. Bu bizde bir sevinç oluşturdu. Vatandaşa, ülkemize hayırlı olsun." dedi.
ADANA Ceyhan'a bağlı Soysalı Mahallesi’nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu. Petrolün yapılan araştırmalar sonucu yüksek kalitede olduğu öğrenilirken, alanda çalışmalar genişletildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise pazartesi günü kabine toplantısı sonrası petrol müjdesini vererek, “Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır” ifadelerini kullandı.
Petrolün bulunduğu sahayı Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ve tarla sahibi Orhan Buhur ziyaret ederek, çalışanlardan bilgi aldı.
“Ceyhan’ın uluslararası arenada önemi çok büyük”
Daha sonra İhlas Haber Ajansı’na konuşan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 1998 depremi sonrasında da ilçede petrolün bulunduğunu ancak çalışmaların yarım kaldığını söyledi.