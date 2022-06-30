Adana'da petrol bulunan tarla! 1 milyar dolarlık petrol var tarlanın sahibi konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise pazartesi günü kabine toplantısı sonrası petrol müjdesini vererek, “Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır” ifadelerini kullandı.