Kapıcı maaşları ek zam kaç para oldu brüt/net apartman görevlisi yeni ücreti

Milyonlarca çalışanı yakında ilgilendiren 2022 yılı Asgari ücret ek zammı ikinci toplantının ardından bugün belli olacak. 2022 yılı ocak ayında 4. bin 250 lira olan asgari ücrette yeni zammın belli olmasının ardından kapıcı maaşları da merak edildi. Peki ocak ayında brüt 5.004.00 olan kapıcı maaşları asgari ücrete ek zammın ardından kaç para olacak? 1 Temmuz kapıcı maaşları kaç para oldu son rakam...

Abone ol

Milyonlarca çalışan asgari ücrette yapılacak olan ek zamma kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün asgari ücrete yapılacak olan ek zam rakamını duyuracak. Ocak 2022 ayında 4 bin 250 lira olan asgari ücrete yapılan son zam ile birlikte 6 bin üzerinde olacağı söylenenler arasında. Peki kapıcı maaşları ek zammın ardından ne olacak, 2022 kapıcı maaşları ek zammın ardından kaç para oldu? ocak ayında brüt 5.004.00 olan kapıcı maaşları asgari ücrete ek zammın ardından kaç para olacak? 1 Temmuz kapıcı maaşları kaç para oldu son rakam...

2022 yılı itibarı ile apartman görevlisi olan kişinin sigorta pirimi ödemeleri, kanun gereğince yapılmak zorundadır. Hiçbir kurum, kuruluş ya da kişi sigortasız bir şekilde işçi çalıştırmamak. Çalışan işçilere işveren tarafından sağlık sigortası yapılması gerekir. Kapıcılar da en az asgari ücretle çalışan, sigortalı çalışanlardır. Bu nedenle sigorta primi ödemeleri her ay düzenli olarak yapılması kanunen zorunludur.

Apartman görevlileri, kira bedeli ve yakıt parası ödemekle yükümlü değillerdir. Bu bedelleri ödemesi istenemez ve kapıcılardan bu bedeller talep edilemez.

2022 Yılı Kapıcıların görevleri Nelerdir?

Kapıcıların görev ve sorumlulukları, çalıştıkları apartman ile ilgili pek çok konuyu kapsar. Apartman görevlileri, apartmanın her şeyinden sorumludurlar. 2022 yılı itibarı ile apartman görevlilerinin görev alanları ve sorumlulukları şunlardır:

Apartman içerisinde her yerin, katların ve girişin temizlik ve düzeninden sorumludurlar

Apartmanın eksikleri, herhangi bir yerde meydana gelen arızanın tespiti ve arızanın giderilmesi (örneğin asansörün arızalanması, elektrik ile, sigorta ile alakalı yaşanan arızalar)

Apartmanın ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve karşılanması için gereken şeylerin yapılması

Apartman ile ilgili her türlü konudan sorumlu tutulurlar

Apartmanda bulunan kalorifer ve kazan dairelerinin temizliği ve bakımı

Yapılan anlaşmaya göre apartman görevlileri, site sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamalarına yardım edebilirler.

Apartmanın her türlü tamir, arıza, bakım ve temizliğinden apartman görevlileri sorumludur.

Sitede birden fazla apartman görevlisi varsa, kendi aralarında iş bölümü yaparak çalışabilirler.



2022 Kapıcı Olma Şartları Nelerdir?

2022 yılı itibarı ile kapıcı olabilmek için, herhangi bir şart aranmaz. Apartman görevlisi olmak isteyenlerin, apartman yönetimine kapıcı olmak için başvuru yapması yeterlidir. Kapıcılar için herhangi bir eğitim şartı da aranmaz. Her eğitim seviyesinden kişiler, apartman görevlisi olmak için başvuru yapabilirler.

Yaptıkları anlaşmaya göre kazan dairesinin bakım ve temizliğiyle ilgilenecek olan apartman görevlilerinin kazan dairesi bakımından anlaması gerekir. Eğer bu konuda apartman görevlisinin herhangi bir bilgisi yoksa, gerekli bilgileri edinmesi için apartman yönetimi tarafından eğitime gönderilirler.

Kapıcıların aldıkları eğitimlerin bedeli, apartman yönetimi yani apartman sakinleri tarafından karşılanır. 2022 yılı itibarı ile kapıcı maaşları yapılan anlaşmaya göre değişiklik gösterir. Sektördeki ortalama kapıcı maaşı, asgari ücret yani 4 bin 253 TL tutarındadır. Apartman görevlilerine kanun gereği, bu tutardan daha düşük bir tutarda maaş verilemez. Fakat yaptıkları anlaşmaya göre daha yüksek ücretlerle de çalışabilirler.