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Zonguldak'ta 18 yaşındaki Emre'den acı haber! 1 yıldır tedavi görüyordu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Zonguldak'ta 18 yaşındaki Emre'den acı haber! 1 yıldır tedavi görüyordu

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 1 yıldır kanser hastalığı ile mücadele eden 18 yaşındaki Emre Mosmos hayatını kaybetti.

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İlçeye bağlı Perşembe beldesi Kızılbel köyünde yaşayan Emre Mosmos, yakalandığı kanser hastalığına yenik düştü. Yaklaşık 1 yıldır tedavi gören gencin vefatı sevenlerini üzdü.

Hayatını kaybeden gencin cenazesi ilçeye bağlı Kızılbel köyünde 2 Temmuz Cumartesi günü düzenlenecek töreninin ardından toprağa defnedilecek.

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