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HABER /  SAĞLIK

SGK'nin karşıladığı uygulamada değişiklik artık devlet parasını verecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
SGK'nin karşıladığı uygulamada değişiklik artık devlet parasını verecek

Hasta bezi bedellerinin, sağlık raporunda öngörülen günlük kullanım adedi doğrultusunda, doğrudan hak sahiplerine aylık olarak nakdi ödenmesi için başvurular başladı.

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AA muhabirinin Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) edindiği bilgiye göre, genel sağlık sigortalı (GSS) vatandaşların talepleri doğrultusunda, erişkin ve çocuk hastaların kullandığı alt bezi ve külotlu alt bezlerinin temini uygulamasında değişikliğe gidildi.

Daha önce sadece sözleşmeli satış merkezleri ve eczanelerden temin edilen hasta bezlerinin bedelinin, 1 Haziran 2022'de yapılan tebliğ değişikliğiyle günlük 4 adedi geçmemek üzere sağlık raporunda öngörülen günlük kullanım adedi doğrultusunda, aylık nakdi olarak vatandaşlara ödenmesi kararlaştırıldı.

Bugün itibarıyla hayata geçirilen yeni uygulama sayesinde, GSS'lilerin medikal ve eczaneler dışında, market ve internet sitelerinden de hasta alt bezi satın alabilmelerine imkan sağlandı.

- Reçete zorunluluğu kaldırıldı
Ayrıca hasta alt bezi temini için 2 ayda bir reçete düzenlenmesi uygulaması da kaldırıldı.

Düzenleme sayesinde, çoğunluğu yatağa bağımlı, engelli veya alzaymır gibi sağlık hizmeti sunucusuna erişimleri zor olan hasta grubunun, sağlık hizmet sunucusuna başvurma zorunluluğu kalmadı.

Uygulamadan faydalanmak isteyen GSS'li vatandaşlar, bugün itibarıyla ikamet ettikleri ildeki sosyal güvenlik il müdürlüklerine dilekçeyle ya da "https://gss.sgk.gov.tr/SahisOdemeOnlineBasvuru/" internet sitesinden başvurularını yapılabilecek.

sgk
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