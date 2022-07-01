El Salvador, düşüşe rağmen Bitcoin almaya devam ediyor

Orta Amerika ülkesi El Salvador, düşüşe rağmen her biri 19 bin dolar fiyatla 80 yeni Bitcoin daha aldı.

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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, cuma günü her biri 19 bin dolar fiyatla 80 bitcoin daha aldıklarını bildirdi.

Bukele, söz konusu satın almaların bugün erken saatlerde gerçekleştiğini gösteren zaman çizelgesiyle birlikte, her biri 19 bin dolar fiyatla 1 bitcoin için bir satın alma listesi gibi görünen bir resim paylaşarak, "Bitcoin gelecektir! Ucuza sattığınız için teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke hazinesi, toplamda piyasa değeri 46,7 milyon dolar olan 2 bin 381 Bitcoin’e sahip bulunuyor. Ülkenin Bitcoin yatırımlarından zararı yüzde 50’den fazla olması dikkati çekiyor.

Eylül 2021'de Bitcoin kullanmaya başlamışlardı

El Salvador’da Eylül 2021’de kripto para birimi Bitcoin yasal para birimi olarak kullanılmaya başlanmıştı.

Yurt dışında yaşayan El Salvadorlular ülkelerine yılda 6 milyar dolar gönderirken, El Salvador hükümeti Bitcoin sayesinde para transferini kolaylaştırmayı ve bir milyondan fazla düşük gelirli ailenin değişiklikten fayda sağlamasını hedefliyordu.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, makroekonomik endişeler ve yüksek profilli kripto şirketlerinde görülen likidite krizinin baskısı altında kalıyor. Bitcoin’in fiyatı dün geçici de olsa 19 bin doların altına inmişti.Bugün ise Bitcoin'in fiyatı 19 bin dolar seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin, bu yıl yaklaşık yüzde 58 düştü. Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68.990 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yüzde 72 değer kaybetti.