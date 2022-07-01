Cuma namazı sonrası flaş açıklamalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yunanistan ile Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama yapan Erdoğan, Yunanistan'ın hava ihlali yaptığını söyleyerek "Bizim Yunanistan ile savaşmak gibi bir derdimiz yok. Yunanistan verdiği sözlerde durmuyor." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası soruları yanıtladı. NATO zirvesi için konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz iki ülkenin üyeliğine değil sadece davete "Evet" dedik." dedi. Yunanistan'ın 147 kez hava ihlali yaptığını söyleyen Erdoğan, "Bizim Yunanistan'la savaşa girelim savaş yapalım derdimiz yok. Ancak Yunanistan verdiği sözlerde durmuyor. Kısa süre içinde 147 kere hava ihlali yaptılar. Biz komşu isek dost isek barış içinde yaşamak istiyorsak hava sahamızı neden ihlal ediyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Madrid'de 3'lü mutabakat

Bu bir davet sürecidir. Biz davete evet dedik. Teröre ve teröriste yönelik şartlarımızı ortaya koyduk kabul edildi. FETÖ, PYD ve YPG'yi de sözleşmenin içerisine yerleştirmemeniz gerekiyor dedik. Yan çizmeye kalktılar ama bu bu bizim kırmızı çizgimizdir dedik. Kabul etmeyecek olursanız kesinlikle anlaşmaya evet diyemeyiz. Sonra da kabul ettiler. Nasıl başarıyla çıktığımızın çok güzel bir ifadesidir

Türkiye-Yunanistan ilişkileri

Bizim Yunanistan'la savaşa girelim savaş yapalım derdimiz yok. Ancak Yunanistan verdiği sözlerde durmuyor. Kısa süre içinde 147 kere hava ihlali yaptılar. Biz komşu isek dost isek barış içinde yaşamak istiyorsak hava sahamızı neden ihlal ediyorsunuz? Beni hava kuvvetlerim size gerekli görselliği verecektir. Bunu yapmazsa vatandaşım ne der? Silahlı kuvvetlerimiz üzerine düşeni yapmaktadır. Bu devam edecek olursa bize düşen görevi yerine getirmeye devam ederiz. Miçotakis hakkı teslim etmiştir diyeyim ama birçok liderler bizi barıştırmak için gayret sarf ettiler. Böyle bir şey düşünmüyoruz dedik. Şartlar ne getirir götürür ona göre değerlendirme yaparız dedik.

Sel felaketi

Ciddi afetlerle karşı karşıyayız. Bakan arkadaşlarımız, kurum kuruluşlarımız yangınlar, sel afetleri karşısında yoğun çalışma ile bunların üstesinden geliyoruz. Artvin'de bir TIR'ımız kayaların altında kaldı vatandaşımız rahmetli oldu iki yaralımız var. Keçiören'deki olay ayrı afet. Bu afetler olmaz demek mümkün değil. 5500 hektarlık alanı kaybettik. Yeniden oraları yeşillendireceğiz. Bu zarar gören bölgeleri, özellikle genel hayata etkili olan yerleri, afet bölgesi ilan ettiğimizi söyleyeyim. Afet bölgeleriyle ilgili devletin yapması gereken destekler neyse bunları da süratle gerçekleştireceğiz'