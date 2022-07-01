İzmir'de ekmeğe zam geldi! İzmir'de ekmeğin fiyatı ne kadar oldu? İşte yeni fiyat...

İZMİR'de ekmeğe zam geldi! İzmir'de ekmeğin yeni fiyatı belli oldu. Artan maliyetler nedeniyle birçok şehirden peş peşe ekmeğe zam haberi geliyor. Dün Eskişehir'de ekmeğin gramajı düşürüldü fiyatı yükseltildi. Bugün bir zam haberi de İzmir'den geldi.

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Artan maliyetler ekmek üretimini zora sokuyor. Fırıncılar ekmeği nasıl üreteceğini yurttaş da nasıl satın alacağını kara kara düşünüyor. Bununla birlikte birçok şehirden ekmeğe zam haberi geliyor. Dün Eskişehir'de ekmeğin gramajı düşürüldü fiyatı da yükseltildi. 3 liradan satılan 210 gramlık ekmek, 200 grama düşürülerek 4 liraya çıkarıldı.

İzmir'de de zam kararı

Bugün ise bir zam haberi daha İzmir'den geldi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü, İzmir Fırıncılar Esnaf Odası, İzmir Ticaret Odası Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birer temsilcisinden oluşan komisyon üyeleri, İzmir'de ekmek fiyatına artış talebi için bir araya geldi.

Bakanlıktan 'fiyat değişmesi' önerisi

En son 1 Mart'ta yapılan artışla 210 gramı 3 TL'den satılan ekmek için komisyon üyeleri, 4 TL olması görüşünü verdi. Oy çokluğuyla talep, kabul edildi. Komisyon kararı, görüş alınmak üzere Ticaret Bakanlığı'na da gönderildi. Bakanlık, fiyatın değişmemesi yönünde görüş verdi ancak alınan kararla İzmir'de bugünden itibaren 210 gram ekmeğin yeni fiyatı, 4 TL oldu.

'Sabah uyanıyoruz, her şey zamlanıyor'

İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, "İzmir'de bugünden itibaren 210 gram ekmek 1 TL artışla, 4 TL'den satılacak. Bu fiyat artışı gerekliydi. Allah devletimizden razı olsun, bize tahsis un veriyor. Bu uygulama başladığında çuvalı 190 TL'ydi. Şimdi 365 TL'den alıyoruz. Bunun haricinde 32 kalem girdiğimiz var. Bunların hepsine yüzde 200'ün üzerinde zam geldi. Sabah uyanıyoruz, her şey zamlanıyor. O yüzden 4 TL bile bizi kurtarmıyor. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Gecemizi gündüzümüzü katıyoruz ancak zam durumunda günah keçisi biz görülüyoruz. İnanın 4 TL bize bir can suyu suyu olacak" dedi.