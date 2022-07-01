Antalya'da bir kadın boynundan ve sırtından bıçaklandı!

Nedim Şener: İki yüzlü ABD ve Avrupa'ya inanmak için sebep yok sözlerini tutmazlar

2022 Dünya Kupası'nda yeni bir teknoloji daha uygulamaya konulacak

Zilhicce ayının 8. günü ne zaman hangi gün, Terviye günü oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir?