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Antalya'da bir kadın boynundan ve sırtından bıçaklandı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da bir kadın boynundan ve sırtından bıçaklandı!

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde tartıştığı bir kadını bıçakla yaralayarak kaçan şüpheli gözaltına alındı. Genç kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle 2436 Sokak'ta tartıştığı N.C'yi (39) boynundan ve sırtından yaralayan şüpheli Ö.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri Ö.G'yi Yeşildere Mahallesi'nde gözaltına aldı. Şüpheli, ifade işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Olayın ardından kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden N.C'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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