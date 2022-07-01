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Togg'a torba yasada vergi ayarı alım gücünü arttırmak için düzenleme

Togg'a torba yasada vergi ayarı alım gücünü arttırmak için düzenleme

2023’te piyasaya sunulması planlanan Türkiye’nin yerli otomobili Togg’u teşvik etmek üzere ÖTV oranı %60’tan %10’a indiriliyor

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri süren torba yasa teklifine eklenen önerge hakkında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Sadece elektrik motorlu olanlardan motor gücü 160 kilovatı geçmeyenlerde özel tüketim vergisi matta 700 bin TL’yi aşmayanlar yüzde 10’a düşürerek Türkiye’deki üretilmekte olan aracın ÖTV’sini düşürüp uygun bir fiyat hâline getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Yüzde 10 ÖTV için getirilen 160 kilovat sınırına da değinen Elitaş, “Türkiye’deki üretilen aracın yaklaşık 155 ve ya 158 kilovat olacağıyla ilgili orada bir sınır koyuyoruz. Yerli üretime bir korumacılık getirilen düzenleme” değerlendirmesini yaptı.

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