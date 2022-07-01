Meteoroloji ve AFAD'dan ürküten uyarı az önce yapıldı! Saat verildi Ankara, Konya, Niğde...

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çankırı çevreleri ile, Ankara'nın kuzey, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.