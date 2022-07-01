Meteoroloji ve AFAD'dan ürküten uyarı az önce yapıldı! Saat verildi Ankara, Konya, Niğde...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Sağanak yağış için de uyarı yapıldı. Kuvvetli olacak yağış için öğle saatleri işaret edildi. İşte o şehirler ve bölge bölge son durum...
Sağanak yağış nedeni ile pek çok kentte köprüler yıkıldı, evler ve iş yerleri sular altında kaldı. Öte yandan can kayıpları da Türkiye'yi üzüntüye boğdu. Dün de Ankara'dan acı haber geldi. Meteoroloji ve AFAD'dan yapılan flaş uyarıya göre öğlen pek çok kentte kuvvetli yağışlar görülecek.
AFAD'dan uyarı: AFAD, bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden itibaren, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın ve Mersin'in kuzeyi, Bolu’nun ve Sivas'ın güney kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor" denildi.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çankırı çevreleri ile, Ankara'nın kuzey, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.