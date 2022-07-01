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Arsız hırsızlar kendilerini uyaran vatandaşları satırla tehdit etti! Kameralar saniye saniye kaydetti

Arsız hırsızlar kendilerini uyaran vatandaşları satırla tehdit etti! Kameralar saniye saniye kaydetti

GAZİOSMANPAŞA'da bir elektrikçiye giren 5 hırsız, yaklaşık 100 bin TL’lik ürünü çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlar kendilerine uyaran vatandaşları satırla tehdit ederken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da arsız hırsızlar kendilerini uyaran vatandaşları satırla tehdit etti. Olay, saat 05.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Akdeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bir minibüs ile elektrikçinin önüne yanaşan 5 hırsız işyerinin kepenklerini keserek içeriye girdi. İçeriye giren hırsızlar dükkanda bulunan yaklaşık 100 bin TL’lik ürünleri minibüse yükleme başladı.

Dükkanın alarmı çalınca, mahalledeki vatandaşlar hırsızlara müdahale etti. Hırsızlar ise kendilerine engel olmaya çalışan vatandaşlara satır sallayarak dükkanı soymaya devam etti.

Soygun anı ve hırsızların kaçış anı saniye saniye güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralar tarafından görüntülendi. Polis konu ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

“Hayatımızın bir önemi kalmadı, müdahale edenlere silah doğrultmuşlar”

İşletme sahibi Saim Karakaya, “Sabah 05.17 sıralarında buraya bir çete şeklinde 5 kişi geliyorlar. O esnada insanlar falan da geçiyor tabi ama aldırmadan kepengi kırıp içeriye giriyorlar. Alarm çalıyor ama umursamıyorlar tepki veren insanlara da silah doğrultuyorlar. Alarm şirketi beni aradı ben çıkıp geldim hemen. Durum bu haldeydi. Biz hırsızlar yakalansın istiyoruz mal güvenliğimiz geçtik can güvenliği çok önemli. Tepki veren insanlara silah doğrultuyorlar. Hayatımız çok riskli gerçekten canımız yandı. Başkasının canı yansın istemiyoruz gerçekten. Burası gerçekten işlek bir cadde ama umurlarında değil gerçekten” dedi.

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