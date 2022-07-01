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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! O isimler kadroda yok

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! O isimler kadroda yok

 Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz şehrinde sürdürecek Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde 8 isim çeşitli sebeplerle kamp kadrosunda yer almadı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Mauricio Lemos, Steven Caulker, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Max Meyer ve Miguel Crespo kadroda yer almadı.

Kadroya dahil edilmeyen isimlerden Nazım Sangare'nin sakatlığı bulunurken, diğer isimler tedavi amaçlı İstanbul'da bırakıldı.

Kulübü ve kendisiyle prensip anlamasına varıldığı açıklanan Emre Mor da kamp kadrosuna dahil edildi.

Sarı-lacivertlilerin 28 kişilik kamp kadrosu şöyle:

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Kim Min-jae, Attila Szalai, Yiğit Efe Demir, Bright Osayi-Samuel, Uğur Kaan Yıldız, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, İsak Vural, Burak Kapacak, Muhammed Gümüşkaya, İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Arda Güler, Diego Rossi, Emre Mor, Bruma, Mergim Berisha, Mbwana Samatta, Enner Valencia, Serdar Dursun.

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