BIST 2.444
DOLAR 16,75
EURO 17,53
ALTIN 965,21
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

FETÖ yalanıyla 1 milyonluk vurgun! 'Keriz, çorba, çatlatmak' şifrelerini kullandılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
FETÖ yalanıyla 1 milyonluk vurgun! 'Keriz, çorba, çatlatmak' şifrelerini kullandılar

TUNCELİ Emniyet Müdürlüğü, 'Atölye' ismini verdiği operasyonla kendilerini telefonda savcı, hakim ve polis olarak tanıtarak vatandaşları FETÖ yalanıyla korkutup 1 milyon TL dolandıran 3 yabancı uyruklu dolandırıcıyı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslardan 2’si tutuklanırken biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Abone ol

Tunceli'de 2 kişi, kendilerini telefonda savcı, hakim ve polis olarak tanıtan şahıslar tarafından dolandırıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, olayın faillerinin aynı zamanda 2 kadın şahsın özel hayatlarının gizliliğinin telefon yoluyla ihlal edildiğini ve bu şahısları da dolandırmaya çalıştıklarını belirledi. Kendilerini savcı, hakim, polis olarak tanıtan şüpheliler, telefonda verdikleri korku ve oluşan algı zayıflığından yararlanarak, mağdurların FETÖ dosyalarına isimlerinin karıştığı ve bu dosyalardan düzenlenecek operasyonlarda yakalama yapmamak için para ve ziynet eşyası istedikleri anlaşıldı. 

Yapılan çalışmada şüphelilerin Şanlıurfa’da bulunan yabancı uyruklu şahıslar olduğu tespiti edildi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle 2 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları başlatıldı. Emniyetin yaptığı çalışmalar sonucunda şahısların Şanlıurfa Akçakale’de bir köyde teknik takipte yakalanmamak için 'Atölye' ismini verdikleri yeri suç faaliyetlerinin telefon ayağı olarak kullandıkları belirlendi. Şüphelilerin Tunceli dahil, Mersin’in Tarsus ilçesi, Kilis, Afyon Sandıklı’da toplam 1 milyon TL’lik vurgun yaptıkları, yakalanmamak için sürekli GSM hattı değiştirdikleri, ikna edemedikleri ve kendilerine şikayet edecek şahıslara aşağılayıcı söz söyledikleri ve küfür ettikleri, konuştukları şahısların tesadüfen evlerinin yanından geçen ambulans gibi çıkardığı siren sesini, kendilerinin şahsı korumaya aldıkları şeklinde yanıltıcı ifadelerde bulundukları, şahısların organize bir şekilde bu eylemleri gerçekleştirdikleri tespit edildi.

"Keriz, çorba, çatlatmak, atölye şifrelerini kullandılar"
Aynı zamanda şüphelilerin dinlemeye takılmamak için aralarında şifreli şekilde konuştukları belirlendi. Aralarında yaptıkları görüşmelerde mağdur şahıslara 'Keriz', kazandıkları paralara 'Çorba', kurguladıkları terör operasyonlarına 'Çatlatmak', suç merkezlerine ise 'Atölye' sözleriyle şifreleme yaptıkları öğrenildi.

"2’si tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı"
Tüm detaylar çözüldükten sonra operasyon düğmesine basıldı. Düzenlenen operasyonda Şanlıurfa’da yakalanarak Tunceli’ye getirilen şüpheliler H.A., H.E., M.M. adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şahıslar yakalandıklarında üzerlerinden uyuşturucu madde de çıktığı öğrenildi. Yapılan çalışmalar sonucu Tunceli dışında birçok ilde bulunan 25 kişiyi dolandırmak isteyen şüphelilerin bu girişimleri engellendi.

ÖNCEKİ HABERLER
FOX Haber'de üst düzey ayrılık! Haber Müdürü Özgür Çakmakçı kanalla yollarını ayırdı
FOX Haber'de üst düzey ayrılık! Haber Müdürü Özgür Çakmakçı kanalla yollarını ayırdı
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! O isimler kadroda yok
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! O isimler kadroda yok
Birden fazla emekli maaşı alanlara bayram ikramiyesi ödenir mi?
Birden fazla emekli maaşı alanlara bayram ikramiyesi ödenir mi?
Fenerbahçe'de Avusturya'daki kampa katılacak kadro belli oldu! İşte kadroda yer almayan isimler
Fenerbahçe'de Avusturya'daki kampa katılacak kadro belli oldu! İşte kadroda yer almayan isimler
Türkiye’de de görülen maymun çiçeği hastalığına yakalanan kişi konuştu! Semptomlarına bakın
Türkiye’de de görülen maymun çiçeği hastalığına yakalanan kişi konuştu! Semptomlarına bakın
Şehirler arası otobüste iki çocuk kaçarken yakalandı üvey baba detayı yürek burktu
Şehirler arası otobüste iki çocuk kaçarken yakalandı üvey baba detayı yürek burktu
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 781 mahalle daha yabancı ikametine kapatıldı! Yasak mahalle sayısı bin 169'a çıktı
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 781 mahalle daha yabancı ikametine kapatıldı! Yasak mahalle sayısı bin 169'a çıktı
Fransa Avrupa Birliği dönem başkanlığını Çekya'ya devretti
Fransa Avrupa Birliği dönem başkanlığını Çekya'ya devretti
Zilhicce ayı Diyanet 10 günlük zilhicce zikirleri ve ibadetleri
Zilhicce ayı Diyanet 10 günlük zilhicce zikirleri ve ibadetleri
İETT'nin elektrikli minibüs ihalesine tek teklif Otokar'dan
İETT'nin elektrikli minibüs ihalesine tek teklif Otokar'dan