BIST 2.436
DOLAR 16,73
EURO 17,50
ALTIN 964,82
HABER /  GÜNCEL

İETT'nin elektrikli minibüs ihalesine tek teklif Otokar'dan

İETT'nin elektrikli minibüs ihalesine tek teklif Otokar'dan

Otokar, İETT'nin 378 milyon liralık 60 adet elektrikli minibüs alım ihalesine tek teklif veren şirket oldu.

Abone ol

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ., İETT'nin bedeli 378 milyon liralık 60 adet elektrikli minibüs alımı ihalesine 30 Haziran 2022 tarihinde teklif verdi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, ihaleye başka şirketin katılmadığı bilgisi verildi.

KAP'a yapılan açıklamasında "İETT Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu, 60 adet elektrikli tip minibüs alımı, gerekli şarj üniteleri temini ve araçların 2 yıllık bakımını içeren ihalede tek teklif tarafımızdan verilmiş olup, bu durum ihalenin sonucunun kesinleştiği anlamına gelmemektedir" ifadeleri kullanıldı.

İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurum tarafından teklifin anlamlı bulunarak sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecek.

ÖNCEKİ HABERLER
İran'da tecavüz ve cinayet hükümlüsü 10 kişi idam edildi
İran'da tecavüz ve cinayet hükümlüsü 10 kişi idam edildi
Otoyolların yeni hız sınırı kaç oldu? Bugün başladı her otobanın hız sınırı farklı işte tüm otobanların listesi
Otoyolların yeni hız sınırı kaç oldu? Bugün başladı her otobanın hız sınırı farklı işte tüm otobanların listesi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan'a övgüler düzdü! İkinci çözüm süreci Öcalansız olmazmış
Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan'a övgüler düzdü! İkinci çözüm süreci Öcalansız olmazmış
Emekli Sandığı emeklisine bayram ikramiyesi ödemesi hangi gün yapılacak?
Emekli Sandığı emeklisine bayram ikramiyesi ödemesi hangi gün yapılacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 madde sıraladı! Müjde üstüne müjde
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 madde sıraladı! Müjde üstüne müjde
Koronavirüs 30'uncu ayda yeni varyantla döndü CHP Kovid 19 kurulu uyardı
Koronavirüs 30'uncu ayda yeni varyantla döndü CHP Kovid 19 kurulu uyardı
Asgari ücret Temmuz 2022 zammı bugün saat kaçta açıklanacak? Asgari ücret bakın kaç lira oluyor
Asgari ücret Temmuz 2022 zammı bugün saat kaçta açıklanacak? Asgari ücret bakın kaç lira oluyor
Helal olsun! 38 yılda 30 bin ağaç dikerek köyün çehresini değiştirdi
Helal olsun! 38 yılda 30 bin ağaç dikerek köyün çehresini değiştirdi
Bağ-Kurlu emekli kurban bayramı ikramiyesini ne zaman hangi gün alacak?
Bağ-Kurlu emekli kurban bayramı ikramiyesini ne zaman hangi gün alacak?