İETT'nin elektrikli minibüs ihalesine tek teklif Otokar'dan

Otokar, İETT'nin 378 milyon liralık 60 adet elektrikli minibüs alım ihalesine tek teklif veren şirket oldu.

Abone ol

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ., İETT'nin bedeli 378 milyon liralık 60 adet elektrikli minibüs alımı ihalesine 30 Haziran 2022 tarihinde teklif verdi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, ihaleye başka şirketin katılmadığı bilgisi verildi.

KAP'a yapılan açıklamasında "İETT Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu, 60 adet elektrikli tip minibüs alımı, gerekli şarj üniteleri temini ve araçların 2 yıllık bakımını içeren ihalede tek teklif tarafımızdan verilmiş olup, bu durum ihalenin sonucunun kesinleştiği anlamına gelmemektedir" ifadeleri kullanıldı.

İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurum tarafından teklifin anlamlı bulunarak sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecek.