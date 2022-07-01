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Otoyolların yeni hız sınırı kaç oldu? Bugün başladı her otobanın hız sınırı farklı işte tüm otobanların listesi

Otoyolların yeni hız sınırı kaç oldu? Bugün başladı her otobanın hız sınırı farklı işte tüm otobanların listesi

1 Temmuz 2022 itibariyle Türkiye'deki otoyol ve bölünmüş yollarda hız sınırı değişti. Artık otobandaki hız sınırı 140 km'ye kadar çıktı. Sürücülerin dikkat etmesi gereken nokta her otobanda hız sınırının aynı olmadığı. Tüm otobanlardaki yeni hız sınırlarını gösteren bilgileri bir kenara not etmenizi tavsiye ederiz. Bölünmüş yollardaki hız sınırı ise 110 km olarak uygulanmaya devam edecek.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, geçtiğimiz günlerde 81 il valiliğine, otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderilmişti. Bu yazıyla birlikte bugün itibariyle Türkiye'de otoban ve bölünmüş yollarda yeni hız sınırı uygulanmaya başlandı. Sürücülerin dikkat etmesi gereken ise her otobandaki hız sınırının farklı oluşu. Daha önceleri tüm otobanlar için hız sınırı hepsinde 120 olarak belirlenmiş. 1 Temmuz 2022 itibariyle ise Aydın, İzmir otobanının ayrı, Kuzey Marmara otobanını farklı hız sınırları var. İşte 1 Temmuz 2022 itibariyle otobanlardaki hız sınırları:

*Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu) hız sınırı 130 km/s (eskisi 120 KM'ydi)
*İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu) yeni hız sınırı 130 KM
*Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) yeni hız sınırı 130 KM
*Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) yeni hız sınırı 130 KM

Hız sınırı 140 KM olan yollar
*Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümünün yeni hız sınırı 140 KM oldu
*Malkara-Çanakkale otoyolu yeni hız sınırı 140 KM
*Gebze-İzmir /Menemen-Çandarlı otoyolu yeni hız sınırı 140 KM
*Ankara-Niğde otoyolu yeni hız sınırı 140 km/saate çıkarıldı.
Yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate yükseltilecek.

hız sınırı otoban ve otoyollar tam listesi haritasi

Bölünmüş yollardaki hız sınırı ise 110 KM , şehirlerarası çift yönlü karayollarında ise 90 kilometre/saat olarak devam edecek. 

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