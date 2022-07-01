Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 madde sıraladı! Müjde üstüne müjde

Mehmet Acet, bugün kaleme aldığı yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı röportaja yer verdi. Bakan Koca hekimlerin, sağlık çalışanlarının yeni haklarını ve kazanımlarını 6 maddede sıraladı.

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Yeni Şafak yazarı yazarı Mehmet Acet, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü. Bakan Koca'nın “Vakalar artıyor. Günlük vaka sayısı üç bini geçti. Daha önce günlük sayı binin altına düşmüştü. Şimdi 4 bine doğru gidiyor. Ama öbür yandan hastane yükünde henüz bir artış gözlemlemiyoruz. Grip benzeri bir tablo ile karşı karşıyayız.” dediğini aktaran Acet, Uğur Şahin’in, “Koronavirüste yeni dalga kapıda, sonbaharda yeniden maske takmaya başlayabiliriz” şeklindeki sözlerini hatırlattığını belirtti. Bakan'ın buna “Vatandaşı tedirginliğe sevk edecek bir tablo beklemiyorum” şeklinde bir cevap verdiğini söyleyen Acet, yazısında müjdelere de yer verdi:

Sağlık çalışanlarına şiddet cezaları artırıldı

1- Sağlık çalışanlarına şiddete dönük cezalar artırıldı, yaralama katalog suçlar kapsamına alındı. Bu türden suçlar, terör, cinayet gibi suçlarla aynı kategoride değerlendirilecek. Dünyanın başka bir yerinde bunun kadına şiddet başlığı dışında bir örneği yok.

Malpraktis sorunu çözüldü

2- Malpraktis sorunu, (tıbbi hatalı uygulama) ABD ve benzeri ülkelerin çözemediği, sigorta şirketleri aracılığıyla çözümlerin getirilebildiği bir konu. Oralarda hekimlik, giderek sigorta şirketleriyle avukatlar arasına sıkışmış durumda. Biz ise, bundan sonra kasıt olmadıkça, bilerek ve isteyerek kasten hata yapılmadıysa, hekime rücu etmeyecek bir çözüm yolu geliştirdik. Malpraktisten kaynaklanan tazminatları Devlet ödeyecek. Bu şekilde ayrıca vatandaşın hukukunu da korumuş oluyoruz.

Hekimlerin emeklilik maaşı artırıldı

3- Hekimin emekliliği genel emeklilik sisteminin dışına çıkarıldı. Bu sadece hekimlere özel bir uygulama oldu. Hekimlerin bundan böyle ödenen primden bağımsız bir şekilde ek gösterge ile emekli olmaları sağlandı. Bu emeklilik reformunda kritik eşik olan 2008 sonrasını da kapsıyor. Böylelikle hekimler, 4 yıllık profesörlerin çok az altında emekli maaşı alma imkanı elde ettiler.

Sözleşmeli kadroların kapsamı genişletildi. böylece daha fazla hekim daha fazla gelir elde edecek

4- Sözleşmeli kadrolarda şimdiye kadar mecburi hizmet kurası çekenlere öncelik veriliyordu. Yapılan düzenleme ile hekim sıkıntısı çeken her yerde sözleşmeli hekim görev yapacak şekilde kapsam genişletildi. Sayısı 22 bin olan sözleşmeli hekim sayısı 27 bine çıkarıldı. Böylece 5 ve 6’ncı bölgelere, ikinci basamak hastanelere ve yan dal uzmanlığı olan herkese öncelik verilmesi planlanıyor.

Üniversitelerin daha fazla nitelikli uzman hekim yetiştirmesine imkan sağlanıyor

5- Üniversitelerin asistan kadro sıkıntısını çözmek adına adımlar atıyoruz. Bu uygulama ile öğretim kadrosu güçlü olan kadim üniversitelerin daha çok nitelikli uzman öğrenci yetiştirme imkanı olacak.

Ek ödemeler enflasyona ezdirilmeyecek

6- Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın mali haklarını korumak adına özellikle döner sermaye ek ödeme uygulamasını tamamen değiştiriyoruz. Ek ödeme almayan hastane kalmayacak. Herkes yaptığının karşılığını daha adil alabilir olacak. Taban ek ödemenin, maaş artışlarında olduğu gibi, enflasyona ezdirilmeden her dönem artış olacak şekilde bir ödeme planlaması yapılıyor. Aile hekimlerinin mali hakları da hizmet yükü kapsamında koruma altında olacak.

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