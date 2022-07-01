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İsveç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası gerildi terörist iadesi ortalığı karıştırdı

İsveç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası gerildi terörist iadesi ortalığı karıştırdı

İsveç basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iade edilmesi konusunda Türkiye'nin kararlılığını ortaya koydu sözleri sonrası gerildi. İsveç medyası bu sayının çok olduğunu söylerken İsveç Başbakanı Andersson, “İsveç’teki Kürtler korkmamalı, yapılan anlaşma terör suçlarını ilgilendiriyor” dedi. İngiliz basını "tehdit" olarak yorumladı.

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NATO Liderler Zirvesi'nde İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecine yeşil ışık yakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam yaptığı, "İsveç, Türkiye'ye 73 teröristin iade edilmesine söz verdi" açıklaması ipleri gerdi.

Erdoğan’ın bu açıklamasından saatler sonra, Madrid’de el sıkıştığı İsveç Başbakanı Magdalena Andersson’dan bir açıklama geldi. SvD’ye özel demeç veren Andersson, “İsveç’teki Kürtler korkmamalı, yapılan anlaşma terör suçlarını ilgilendiriyor” dedi.

Andersson’un sözlerini SvD, “Andersson: Biz asla İsveç kanunlarını uymayacağımızı söylemedik” ifadeleriyle başlığına taşıdı.

Önceki sayının iki katından fazla
İsveç medyası bu sayının çok fazla olduğunu aktarırken, “Bu sayı, daha önce iddia edilen rakamın iki katından da fazla” yorumunu yaptı. Ülkenin çok okunan gazetelerinden Aftonbladet, Türkiye’nin hafta içinde İsveç ve Finlandiya’dan 33 kişinin iadesini istediğini yazarken gazeteye konuşan Yeşiller Partisi’nin Sözcüsü Marta Stenevi de anlaşmanın detayları için İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’den bilgi talep etti.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Stenevi, “Şimdi Dışişleri Bakanı Ann Linde’nin Türkiye ile yapılan anlaşmanın detaylarını anlatması gerekiyor” dedi. Linde konuyla ilgili bir açıklama henüz yapmadı.

"Erdoğan tehdit etti"
Financial Times, "Erdoğan, NATO genişlemesini yeniden sona erdirmekle tehdit etti" tehdit ettiği başlığıyla, kritik uyarıyı okurlarına aktardı.

Erdoğan'ın, basın toplantısı sırasında, "İsveç, 73 teröristin Türkiye'ye iadesi için söz verdi." ifadesine yer verildi.

Gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, iki ülkenin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmemesi halinde varılan mutabakatın Meclis'e gitmeyeceğini söylediğini aktardı.

"Erdoğan uyardı"
Washington Post, "Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'yı NATO anlaşması kapsamındaki görevlerini 'yerine getirmeleri' konusunda uyardı" manşetini attı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "iki İskandinav ülkesinin 73 teröristi iade etme sözü verdiğini söylediği" şeklindeki not paylaşıldı.

Ayrıca İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un, uluslararası ve yerel yasalara uyacaklarını ve İsveç vatandaşlarını iade etmeyeceklerini söylediği anımsatıldı

"Buna göre adımlarımızı atacağız"
Katar merkezli Al Jazeera, Erdoğan'ın, varılan anlaşma gereği İsveç ve Finlandiya'dan verdikleri sözleri yerine getirmesi talebinde bulunduğuna vurgu yaptı.

Anlaşma kapsamında Türkiye'nin, NATO'ya yeni üyelikler konusunda uyguladığı vetoyu kaldırdığı, ancak Ankara'nın isteklerinin yürürlüğe konmaması durumunda mutabakatın TBMM'den geçmeyeceği kaydedildi.

Erdoğan'ın, "Önemli olan, verilen sözlerin gerçekleşmesidir. Önümüzdeki dönemde memorandumda yer alan unsurların uygulanmasını takip edeceğiz ve buna göre adımlarımızı atacağız." dediği belirtildi.

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