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Ankara merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik 27 şüpheli hakkında Ankara merkezli 11 ilde gözaltı kararı verildi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK’ya sızan mensuplarının Kara Harp Okulunda örgüt mensubu olmayan öğrencilere yönelik okuldan ve TSK bünyesinden ayrılmalarını sağlamak amacıyla sistematik şekilde mobbing ve baskı uygulayıp kötü muamelede bulundukları, şok mangalarına dahil ettikleri, haksız yere sicil bozdukları, sair suretle her türlü baskı ve haksız uygulamalara maruz bırakarak okuldan ayrılmaya zorladıkları ve bu şekilde mağdur sayısınca işkence suçunu işlediklerine dair deliller elde edilen daha önceden ihraç edilmiş olan 3 binbaşı, 9 yüzbaşı, 3 üsteğmen ile emekli 1 albay olmak üzere 16, HTS analiz çalışmaları sonucu ile içerik çözümleme çalışmaları sonucu düzenlenen raporlara göre başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden FETÖ/PDY silahlı terör örgütün gizli haberleşme aracı olan Bylock kullandıkları tespit edilen ve örgüt mensubu oldukları dair ifadeler bulunan; 3’ü görevde, 8’i ihraç edilmiş öğretmen olan 11, toplam 27 şüpheli hakkında 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle Ankara merkezli 11 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmalarına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği bildirildi.

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