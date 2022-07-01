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Amerika’nın Sesi ve Deutsche Welle Türkçe'ye erişim engeli getirildi

Amerika’nın Sesi ve Deutsche Welle Türkçe'ye erişim engeli getirildi

Amerika’nın Sesi (VOA) ve Deutsche Welle Türkçe (DW) haber siteleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na lisans başvurusu yapmadıkları gerekçesiyle erişime kapatıldı.

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RTÜK'e lisans başvurusu yapmayan, internet ortamında yayın yapan Amerika’nın Sesi (VOA), Deutsche Welle Türkçe (DW) haber sitelerine erişim engellendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Voice of America’ya ait “www.amerikaninsesi.com”, 2022/7982 sayılı kararı ile Deutsche Welle’ye ait “www.dw.com” 2022/7978 sayılı kararı ile Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından engellendiğini bildirdi.

RTÜK uyarmıştı, "başvurmayacağız" dediler
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet ortamında yayın lisansı almadan yayın hizmeti yaptığını belirlediği haber siteleri "dw.com", "tr.euronews.com" ile "amerikaninsesi.com"u uyarmıştı.

Yapılan açıklamada; Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 10'uncu maddesi kapsamında, yayıncıların başvuru talebini içeren dilekçe ve taahhütname ile birlikte 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde 3 ay süresince yayınlarına devam edebileceği belirtilmişti.

Başvuru için 3 gün süre verildi
RTÜK'ün Türkiye'de çevrimiçi faaliyet göstermek için gerekli olan izne başvurmaları için 72 saat süre tanıdğı Deutsche Welle (DW), Voice of America (VOA) lisans için başvuru yapmayacaklarını duyurmuştu.

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