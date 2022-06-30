Afyonkarahisar'da feci kaza! Traktör römorkuna çarptı: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobilin arpa yüklü traktörün römorkuna çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Afyonkarahisar-Antalya Karayolu Örenkaya kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün isimi öğrenilemeyen 34 DGB 200 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 03 L 3554 plakalı traktörün arpa yüklü römorkuna çarptı.

Kaza sonrası devrilen römorktaki arpalar yola saçılırken, kiralık olduğu ve içerisindeki kişilerin yabancı uyruklu olduğu öğrenilen otomobilde bulunan 4 kişi ağır yaralanırken, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan otomobilin sürücüsü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralılar ise aynı hastanede tedavi altına alındı.