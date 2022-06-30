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AFAD'dan Ankara'daki sel felaketi ile ilgili açıklama

AFAD'dan Ankara'daki sel felaketi ile ilgili açıklama

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel felaketine ilişkin AFAD tarafından yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 221 ihbarda bulunulduğu ve 8 vatandaşın mahsur kaldıkları yerlerden kurtarıldığı bildirildi.

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AFAD, Ankara'da meydana gelen sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı. 

AFAD tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Ankara İl AFAD Müdürlüğümüze 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 221 ihbarda bulunulmuştur. Ekiplerimizin çalışmaları ile İvedik'te 8 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılmıştır."

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