AFAD'dan Ankara'daki sel felaketi ile ilgili açıklama

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel felaketine ilişkin AFAD tarafından yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 221 ihbarda bulunulduğu ve 8 vatandaşın mahsur kaldıkları yerlerden kurtarıldığı bildirildi.Abone ol
AFAD, Ankara'da meydana gelen sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı.
AFAD tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“Ankara İl AFAD Müdürlüğümüze 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 221 ihbarda bulunulmuştur. Ekiplerimizin çalışmaları ile İvedik'te 8 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılmıştır."