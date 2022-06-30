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İskansız konutlarla ilgili düzenleme! Faturalar düşecek

İskansız konutlarla ilgili düzenleme! Faturalar düşecek

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisinde (TBMM) görüşmeleri süren torba yasada iskansız konutlarla ilgili önemli bir düzenleme var. Teklif olduğu gibi yasalaşırsa iskansız konutlara abonelik hakkı gelecek. Oturulmaya başlanan ancak imar aykırılıkları nedeniyle iskanı olmayan konutlar elektrik ve su aboneliği alabilecek. Bu faturaların düşmesi anlamına geliyor.

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İskansız konuta abonelik hakkı geliyor. Ekonomide yeni düzenlemeleri barındıran torba yasa için Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) mesai sürüyor. Yasada imar kanununda değişiklik öngören önemli bir madde de var. İnşaat ruhsatı almış ancak iskanı olmayan yapılarda artık elektrik ve su aboneliğine izin verilecek.

Sorun neden kaynaklanıyor?
Müteahhitler konut üretmeden önce belediyeden inşaat ruhsatı alıyor. Ancak pek çok bina ruhsatta yazdığı şekilde inşa edilmiyor. Bu nedenle oturum izni yani iskan alınamıyor. Konutu satın alan kişiler abonelik başvurusu yapamadıkları için şantiye elektriği ve suyu kullanıyor. Yani fatura için konut kullanımına göre iki kat daha fazla ödeme yapılıyor. 

Düzenlemeden inşaat öncesi ruhsat almamış kaçak yapılar ise faydalanamayacak.  

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