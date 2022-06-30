CHP'li belediye başkanının rüşvet kasasıydı! Yeniden tutuklandı

KIRKLARELİ Cumhuriyet Başsavcılığının 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen tahliye kararına itirazının ardından tutuklanması için yakalama kararı çıkarılan Tolga Ö. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sanık çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, 2. Ağır Ceza Mahkemesinin Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Belediye Başkanı Ender Sevinç, Cem T. ve esnaf Tolga Ö. hakkındaki tahliye kararına itiraz etmiş, 1. Ağır Ceza Mahkemesi itiraz üzerine sanıklar hakkında tutuklanmaları için yakalama kararı çıkarmıştı. Karar üzerine iki gün önce yakalanan Sevinç ve Cem T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Mahkeme tahliye kararı vermişti

Ender Sevinç, Cem T. ve Tolga Ö'nün Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 'rüşvet' suçlamasıyla 4'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına 24 Haziran'da başlanmıştı. Mahkeme heyeti dosya kapsamındaki delillerin büyük oranda toplanmış olmasını ve tutuklulukta geçirilen süreyi göz önüne alarak adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışı çıkış yasağı ve kolluk kuvvetlerinde imza atmak şartıyla 3 sanığı tahliye etmişti.

Rüşvet suçundan cezaevine gönderilen Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç’in rüşvet çarkı deşifre oldu. Belediyenin yetki sınırlarındaki iş ve işlemlerden rüşvet aldığı belirtilen Sevinç'in paraları 'nalburumuz' diye tanıttığı kasası Tolga Ö.'nün hesabında topladığı tespit edildi.

Dosyaya giren bilgilere göre G.Ş. isimli vatandaş doğal SİT alanına konteyner yerleştirmek istedi ve belediyeye başvurdu. Belediye Başkanı Ender Sevinç ise G.Ş.'den 20 bin lira para istedi ve parayı yatırması için kasası olduğu iddia edilen Tolga Ö.'nün hesap numarasını gönderdi. G.Ş. ise hesaba 20 bin lira göndererek dekontu da Whatsapp üzerinden Ender Sevinç'e gönderdi. Sevinç aynı araziye elektrik bağlatmak isteyen G.Ş.'den bu kez rüşvet olarak telefon istedi. G.Ş. ise Sevinç’e telefonun bedeli olan bin 200 doları elden ödedi.