Ehliyet alamazsın sözlerine inat başardı Afyonkarahisarlı kadın 69 yaşında ehliyet aldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Gülsüm Yatan, 69 yaşında ehliyet sahibi oldu.

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Çay Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk ve 7 torun sahibi Yatan, gazetecilere, eşinin ve çocuklarının işinden dolayı kendisinin ulaşım sorunu yaşadığı söyledi.

Çevresindeki arkadaşlarının da "ehliyet alamazsın" sözlerine inat sınava girdiğini aktaran Yatan, "Yaşım gereği arkadaşlarımla iddialaştık. Sürücü kursuna yazıldım ve sınavdan 10 gün önce eğitim almaya başladım. Girdiğim ilk sınavlarda da başarılı olarak ehliyetimi aldım. Yaşın sınırı yok, insanlar azmettikten sonra yapamayacağı bir şey yok. Ehliyetimi aldım, artık kendi aracımla günlere gideceğim."diye konuştu.

Sürücü eğitmeni Zehra Öztürk de eğitim süresince Gülsüm Yatan'ın çok istekli olduğunu, trafik kurallarına harfiyen uyduğunu kaydetti.