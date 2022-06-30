Yarın Asgari ücret 2022 temmuz zammı kaç lira oldu açıklanacak! Asgari ücret için 4 farklı rakam

2022 Temmuz ayı asgari ücret zammı kaç lira olacak sorusunun yanıtını komisyon belirleyecek. 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak zamlı asgari ücret bugün belli olsa da açıklanmayacak. Yeni asgari ücretin duyurusunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Temmuz cuma günü yapacak.

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TÜRKİYE artan enflasyon sebebiyle uzun yıllar sonra ilk kez asgari ücrete ara zam yapıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 29 Haziran 2022 çarşamba günü yaptığı ilk toplantıda bir uzlaşmaya varıldı. O uzlaşmada yeni asgari ücretin 1 Temmuz 2022 itibariyle geçerli olması ve vergi muafiyetinin devamıydı. Bugün Asgari Ücret Tespit komisyonu saat 15.30'da ikinci toplantı için biraraya geldi. Komisyon yeni asgari ücreti netleştirecek.

Temmuz 2022 Asgari ücreti ne zaman açıklanacak? : Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücret için bir karara varsa da bugün açıklamayacak. Temmuz 2022 asgari ücretinin açıklanmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bırakacaklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise NATO zirvesinden dönüşünde yani 1 Temmuz 2022 cuma günü yeni asgari ücreti açıklayacak.

Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? İhtimaller neler?

Asgari ücrete ara zam için yüzde 20 ile yüzde 25 seçenekleri ön plana çıkıyor. Eğer zam oranı yüzde 35 ya da 40 olursa rakam 6 bin liraya yaklaşacak. Asgari Ücret için zam ihtimalleri şöyle:

- Brüt asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapıldığında asgari ücret brüt 6004.80 lira, net 5104.08 liraya çıkacak.

- Yüzde 25 artışla asgari ücret brüt 6.255 lira, net 5316.75 lira, yüzde 30 artışla brüt 6505.40 lira, net 5742.09 liraya çıkacak.

- Asgari ücrette yüzde 35 artışla da brüt 6755.40 lira, net 5742.09 liraya yükselecek.

- Yüzde 40 artışla 5.954 lira olacak. Asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yenilenecek.

İşveren elini taşın altına koydu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci gün toplantısında TÜRK-İŞ Başkanı Atalay ocak ayında asgari ücrete güzel bir zam yapıldığını ancak bu zammın 3 ayda enflasyonla eridiğini belirtti. Atalay "Temennim oluşan enflasyon çerçevesinde kamuoyunu, asgari ücretliye nefes aldıracak bir düzenleme yapılmasıdır" dedi. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını belirtti ve "Dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum" dedi.

Mevcut asgari ücret kaç lira? Patrona maliyeti ne kadar?

Geçen yıl brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.