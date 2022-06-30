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Tokat’ta minibüs uçuruma yuvarlandı ölen 4 kişinin ismi belli oldu biri çocuk

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tokat’ta minibüs uçuruma yuvarlandı ölen 4 kişinin ismi belli oldu biri çocuk

TOKAT'tan gelen son dakika haberine göre 4 kişi kazada öldü. Minibüsün uçuruma yuvarlandığı kazada ölenlerin isimleri de belli oldu. Yaşamını yitirenlerden biri 7 yaşında bir çocuk.

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4 kişinin yaşamını yitirdiği kaza Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Çamlıkaya köyü yolunda meydana geldi. Necati Erdem (54) idaresindeki 60 KT 553 plakalı Ford Transit marka minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Yaklaşık 300 metre yükseklikten aşağı taklalar atarak devrilen minibüsün hurdaya döndü. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ölenlerin isimleri belli oldu
Sağlık ekipleri minibüs sürücüsü ile birlikte Serpil Erdem (46), Nebile Erdem (45) ile Yusuf Meriç (7) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazadan yaralı olarak kurtulan Çınar Erdem (7) ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin çıkarılması için çalışma başlattı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, kaza mahallinde incelemelerde bulundu.

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