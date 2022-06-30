Cüneyt Arkın'ın cenazesinde eşi ve oğulları perişandı! Ünlüler akın etti kızı gelmedi
85 yaşında kalp durması sonucu ölen Cüneyt Arkın'ın cenazesi bugün kaldırıldı. Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın, Teşvikiye Camii'ndeki törende ünlü sanatçının tabutuna kapanıp kaldı. Betül Arkın'ı teselli eden oğulları Kaan ve Murat Arkın oldu. Cüneyt Arkın'ın tabutunun Türk bayrağına sarılı olması dikkat çekerken ilk eşinden olan kızı Filiz Canlı cenazeye gelmedi.
Türkiye sinemasının aksiyon yıldızı Cüneyt Arkın'ın cenazesi bugün Nişantaşı'ndaki Teşvikiye camiinden kaldırıldı. Ünlü aktörün cenaze programı AKM'deki anma ile başladı. Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın ve çocukları Kaan ve Murat Arkın hayatlarının en zor vedasını yaparken, gözler ilk eşinden olan kızı Filiz Canlı'yı aradı. Cenaze törenine bir çok ünlü isim katıldı. İşte hayli kalabalık olan cenaze töreninden yansıyanlar:
85 yaşında yaşamını yetiren Cüneyt Arkın'ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak tören yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'ne getirildi.
Oğlunun sözleri dakikalarca ayakta alkışlandı: Murat Arkın AKM'deki törende yaptığı konuşmasında şunları söyledi;
-"Bizim ailemiz güzel bir aile hem de çok güzel bir aile… Ama bugün sizlerin sayesinde şunu anladım bizim ailemiz sandığımızdan daha büyükmüş… Bugünü organize eden, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Babam övülmeyi çok seven bir insan değildi. Bu tören ailesi için sizler için… Onu seven sayan milyonlar için. O hayatında hep ‘milletim’ dedi, ‘halkım’ dedi, ‘vatanım’ dedi ve şimdi cennete gitti biliyorum. Gerçekten böyle adamlar cenneti bile vatan yapacak adamlar.
-Benim için gerçekten konuşmak çok güç. Baktığım her yerde o var . Her şeyi ondan öğrendik, attığım adımda, baktığım her yerde o var. Başım belaya girdiğin de yine o var. Bana "oğlum bela üzerine gelirse kaç bir adım geri at, bu senin korkak olduğunu göstermez. Baktın gelmeye devam ediyor, bir adım daha geri at. Baktın adım atacak yerin kalmadı, o zaman beladan daha bela ol" derdi. Dini, dili, ırkı, meshebi, rengi, politik görüşü ne olursa olsun tüm insanlarımızı birleştirici bir unsur oldu Cüneyt Arkın; ne mutlu bize! Onun filmleriyle açılışı yaptık ben de onun filmlerinden bir replikle bitirmek istiyorum sözümü. Bugün çok ağlayan insan gördüm, zaman zaman hıçkıra hıçkıra, zaman zaman da çekindiği için yüreğinden ağlayanları gördüm... 'Ağlamayın bre! Böyle insanlara ağlamak değil, destan yaraşır."